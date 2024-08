Placement : Près d’un millennial sur quatre a investi dans les cryptos

Les cryptos sont en passe de devenir la classe d’actifs la plus populaire en France. Un récent sondage représentatif YouGov réalisé pour le compte de Bitpanda, courtier en cryptos, montre que 14 % de la population française a déjà investi dans les cryptos. Cela fait des cryptos le deuxième investissement le plus populaire parmi les classes d’actifs étudiées dans lesquelles investissent 15 % des Français.

Par ailleurs, les cryptos sont très populaires auprès des jeunes, ce qui en fait la première classe d’actifs pour les moins de 43 ans (génération Z et millennials) : un pourcentage notable de 23 % des millennials (28-43 ans) ont déclaré avoir investi dans des actifs numériques, tandis que 21 % de la génération Z (18-27 ans) sont également déjà entrés sur le marché des cryptos en France.

Près de la moitié des jeunes Français s’attendant à une hausse des prix du Bitcoin

Les données suggèrent également que l’optimisme à l’égard des cryptos en France pourrait continuer à croître à l’avenir. Environ un millenial français sur trois (32 %) prévoit d’investir dans les cryptos au cours des 12 prochains mois. L’intérêt est également élevé parmi la génération Z, dont 29 % prévoient d’entrer sur le marché des cryptos dans les mois à venir.

Cet optimisme se reflète également dans leurs attentes concernant le prix du bitcoin. Qu’ils aient déjà investi ou non, 41 % des millenials et 45 % de la génération Z sont fermement convaincus que la valeur du bitcoin augmentera au cours des 12 prochains mois.

« Les résultats de la dernière enquête YouGov soulignent la confiance et l’enthousiasme croissants des jeunes Français pour les cryptos. Il est remarquable que 23 % des millennials et 21 % de la génération Z aient déjà investi dans des monnaies numériques. Ces jeunes continuent d’être le moteur de l’adoption des cryptos. Chez Bitpanda, nous sommes fiers de soutenir ce développement et d’offrir à nos clients la possibilité d’investir dans les cryptos facilement et en toute sécurité« , commente Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda.

Changement de comportement en matière d’investissement : Les jeunes Français préfèrent les cryptos

Seuls 13 % des membres de la génération X ont investi dans les cryptos à ce jour, contre seulement 3 % des baby-boomers. En outre, près de la moitié des baby-boomers et de la génération X (52 %) ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’investir dans des ETF, des actions individuelles, des cryptos, des matières premières et des métaux précieux à l’avenir.

Les jeunes reconnaissent le potentiel d’investissement à long terme des cryptos

Selon l’étude, 27 % des personnes âgées de moins de 43 ans ont déclaré que le potentiel d’investissement à long terme était leur principale motivation pour acheter des crypto-monnaies. En outre, 26 % d’entre eux apprécient les rendements potentiels élevés et 24 % soulignent l’indépendance par rapport aux institutions financières traditionnelles.

Les jeunes générations veulent une réglementation légale, de la transparence et plus de sécurité

La plupart des personnes âgées de moins de 43 ans souhaiteraient des dispositions juridiques claires et une réglementation gouvernementale, ainsi qu’une information et une éducation plus transparentes sur les cryptos (23 % dans chaque cas). Par ailleurs, 22 % d’entre eux souhaiteraient de meilleures mesures de sécurité contre les attaques de pirates informatiques et le vol. Ces mesures pourraient accroître considérablement la confiance de la génération Z et des millenials dans les crypto-monnaies à l’avenir.

Que retenir de l’étude ?

23% des millennials et 21% de la génération Z ont investi dans des actifs numériques.

41% des millennials et 45% de la generation Z en France pensent que la valeur du bitcoin augmentera au cours des 12 prochains mois.

27% des personnes de moins de 43 ans déclarent que leur principale raison d’acheter des cryptos est le potentiel d’investissement à long terme.