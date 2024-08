L’assureur Acheel enregistre une hausse de22% des demandes de modification de contratsl iées aux déménagements entre juin et octobre

La qualité de vie, l’espace et le coût de la vie sont dans le TOP 3 des motifs de déménagement. Et les Français qui déménagent en profitent pour faire d’une pierre deux coups en changeant d’assurance habitation !

L’été est la saison privilégiée des déménagements pour les Français qui favorisent les grandes vacances scolaires pour changer de logement sans interrompre la scolarité ou le mode de garde mis en place durant l’année scolaire pour leurs enfants.

De son côté, l’assureur Acheel vérifie cette tendance et constate une hausse de 22% des demandes de modification de contrats liées aux déménagements sur la période juin-octobre par rapport aux demandes reçues les autres mois de l’année. En effet, 1 demande sur 2 de modification de contrat reçue par le service client de l’assureur concerne un déménagement sur cette période, alors qu’en temps normal seulement 1 demande sur 3 est relative à un déménagement. En parallèle, sur sa base de clients existants, l’assureur constate qu’environ 13% de ses assurés ont signalé un déménagement sur cette période.

Cette tendance se vérifie également sur ses nouveaux clients : ils sont près de 22% à rejoindre le nouvel assureur suite à un déménagement. Cet événement a été l’occasion pour eux de changer d’assurance.

Pourquoi déménage-t-on ?

La qualité de vie, l’espace et le coût de la vie sont dans le TOP 3 des motifs de déménagement. Une étude ipsos digital réalisée par Acheel en 2023 révèle les motifs de déménagement les plus courants. Les Français qui déménagent sont motivés par une volonté de gagner en qualité de vie, en espace et en confort dans leur nouveau logement et d’avoir un coût de la vie moins élevé.

En effet, vivre dans un logement plus grand et avoir une meilleure qualité de vie sont des raisons citées par 43% des répondants. Il est intéressant de noter que pour 22% d’entre eux, le critère financier arrive en troisième position, puisqu’ils déménagent pour des raisons économiques dans le but d’avoir un coût de la vie moins élevé.

Qui déménage le plus ?

Les jeunes parents et les habitants de la région parisienne sont les populations les plus mobiles L’étude révèle que 63% des 18-34 ans sont concernés par un déménagement à cette même période. De plus, 62% des habitants de la région parisienne déménagent sur cette même période.

Cela révèle une nette tendance francilienne, ces chiffres étant nettement supérieurs à la moyenne des autres régions (38%) Enfin, la présence de jeunes enfants dans le foyer joue un rôle important dans la décision de déménagement. En effet, 50% des parents d’enfants de moins de 18 ans sont concernés par un déménagement sur cette période.

Déménagement : quels changements ?

L’assurance habitation est le premier contrat que les assurés envisagent de changer en cas de déménagement. Quand on interroge les Français sur les contrats et abonnements qu’ils envisagent de changer dans le cadre de leur déménagement, l’assurance habitation arrive clairement en tête, elle est citée par 43% des Français. Suivent les contrats d’énergie et d’abonnement de téléphonie/internet fixe ou mobile, chacun cité par 39% des personnes interrogées.

Le prix : critère déterminant ?

Pour près d’un Français sur deux, le prix est le premier facteur de choix de son assurance habitation. Pour près d’un Français sur deux (48%), le prix est le premier critère de choix d’une assurance habitation (48%). En deuxième position, on trouve la largeur de la couverture des sinistres (31%) et, en troisième position, la clarté des termes du contrat (29%).

Cette tendance n’est pas surprenante dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat où de nombreux français challengent leurs dépenses obligatoires du quotidien dont l’assurance habitation fait partie. Sans surprise, elle est prépondérante chez les CSP- qui sont 54% à citer le prix comme premier critère de choix de leur assurance habitation.

De son côté, l’assureur Acheel, confirme cette tendance, puisque 22% de ses nouveaux assurés le rejoignent suite à un déménagement. « Dans 85% des cas nos assurés qui déménagent restent chez Acheel pour assurer leur nouveau logement et bénéficier de ses tarifs compétitifs« , se réjouit l’assureur.