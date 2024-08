Immobilier Paris 15ème nord :  » Des acquéreurs qui négocient entre 4 et 5% du prix du bien »

Fanny Bardon, directrice chez Vaneau Sèvres-Lecourbe, fait le point sur la situation du marché immobilier haut de gamme dans le nord du 15ème arrondissement de Paris.

Un second trimestre très dynamique

Le second trimestre 2024 a été très actif, très dynamique, avec de nombreux mandats rentrés ainsi qu’une hausse du nombre d’estimations. Une légère accalmie est apparue depuis la fin du mois de juin, la clientèle du 15ème arrondissement étant très familiale, les vacances scolaires ont un réel impact sur notre activité.

Certains de nos clients nous ont dit qu’ils souhaitaient quitter Paris pendant la période des JO, impliquant de nombreux reports de projets à septembre. Nous prévoyons donc une rentrée très dynamique sur les rentrées de mandats, et nous espérons que les acquéreurs seront également présents.

Des prix stables dans tous les secteurs du 15e nord

Après avoir connu une baisse sur la fin d’année 2023 et le début d’année 2024, les prix se sont stabilisés et se situent autour de 10 000 €/m² dans le secteur Porte de Versailles, 10 500 €/m² à Convention, 11 000 €/m² à Vaugirard, 12 000 €/m² à Montparnasse et enfin, 14 000 €/m² dans le secteur de Breteuil.

Des négociations plus longues

Les acquéreurs savent qu’ils ont la main, prennent plus de temps, entament des négociations plus longues et tentent des offres plus agressives, bien qu’elles soient de plus en plus raisonnables, avec des moyennes de négociations situées entre 4 et 5%.

Du côté des vendeurs, il y a deux typologies, ceux qui sont pressés de vendre car ils ont besoin de liquidités pour un autre projet d’achat, et qui ont souhaité accélérer les démarches avant les Jeux-Olympiques. Et de l’autre, ceux qui n’ont pas d’échéance particulière et qui reprendront les négociations à partir de la rentrée.