Immobilier Neuilly-sur-Seine : Au 1er semestre, la baisse des prix et le volume des transactions ralentit

Le marché immobilier à Neuilly-sur-Seine a ralenti au premier semestre 2024, marqué par une baisse des transactions. Le acquéreurs sont plus exigeants. De fait, les vendeurs sont plus à l’écoute des prix et des offres d’achat.

Débora Simon-Altman, directrice de l’agence Vaneau à Neuilly-sur-Seine, décrypte les tendances du marché de l’immobilier haut de gamme dans la ville.

Un marché déstabilisé

Le marché Neuilléen a continué son ralentissement concernant le volume des transactions et la baisse des prix pour ce premier semestre 2024. Les acquéreurs visent des secteurs plus restreints autour de la Mairie et les commerces ou devant le bois.

En ce début juillet 2024, le marché reste dynamique pour les appartements de 2 et 3 pièces. Pour les grands appartements au-delà de 150 m², les clients sont plus réservés, et restent dans l’attente de la suite des événements politiques. Enfin, pour les biens ayant un attrait particulier, entre autres, ceux possédant une terrasse, un jardin, une belle vue, les acquéreurs restent présents.

Le marché a tout de même été déstabilisé par la forte remontée des taux de crédits, et la dissolution de l’Assemblée Nationale, avec pour conséquences une instabilité politique.

Entre 8 000 €/m² et 14 000 €/m²

Après avoir connu des baisses successives d’environ 5% par an sur les deux dernières années, les prix se sont globalement tassés ces derniers mois et se situent entre 12 000 €/m² et 14 000 €/m² dans les quartiers Maurice Barrès et Bois de Boulogne. Autour de la Mairie, Boulevard Jean Mermoz, ils oscillent entre 11 000€/m² et 13 000 €/m². Enfin, autour de l’Hôpital Américain ou de l’Île de la Grande Jatte, ils évoluent entre 8 000 €/m² et 10 000 €/m².

Des clients de plus en plus exigeants

La clientèle, majoritairement française à Neuilly, est devenue plus exigeante dans ses critères de recherches et plus hésitante avant de passer à l’étape d’acquisition, ayant un plus large choix d’appartements à vendre.

Les acquéreurs étrangers sont particulièrement attirés par les adresses de prestiges telles que le Boulevard Maurice Barrès et le Boulevard Maillot où il y des immeubles de très bon standing, ainsi que les Hôtels Particuliers du Quartier Saint-James.

Pour certains vendeurs, ils sont un peu plus à l’écoute des offres d’achat qui leurs sont soumises. D’autres restent bloqués sur des prix qui n’ont plus cours.



