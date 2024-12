Immobilier : Quel bien les Français aimeraient trouver sous le sapin ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, Immonot a mené une enquête qui explore les aspirations des Français en matière d’immobilier lorsqu’ils rêvent grand. Qu’il s’agisse du bien idéal, des équipements indispensables ou du cadre parfait pour célébrer Noël, l’objectif est de comprendre les souhaits des particuliers.

En identifiant ces tendances, l’étude apporte un éclairage précieux sur les attentes immobilières à cette période de l’année et aide les professionnels à mieux répondre aux désirs festifs de leurs clients. Les résultats permettent également de mettre en lumière les critères qui transforment un simple rêve immobilier en un véritable cadeau.

Un Noël immobilier sous le signe de l’évasion et du confort

Les résultats confirment que l’immobilier reste un pilier des rêves des Français, en combinant confort, convivialité et projection de vie.

Si les Français pouvaient recevoir un bien immobilier en cadeau, une villa avec vue sur la mer arrive largement en tête avec 54% des suffrages. Cette préférence, loin devant la cabane cosy dans les montagnes (19%), le manoir historique (16%) et le loft en centre-ville (11%), illustre leur attachement à des lieux propices à l’évasion et au dépaysement. Loin de se limiter au choix du bien, ils valorisent également les aménagements qui en font un véritable cocon : une grande cheminée pour les soirées d’hiver (31%) ou encore un immense jardin avec potager (26%) sont des éléments indispensables pour transformer ce rêve immobilier en un cadeau idéal.

Les motivations derrière ces choix révèlent une vision centrée sur la famille et le partage : 44% des répondants souhaitent offrir à leurs proches un lieu de réunion parfait, tandis que 22% y voient une opportunité de démarrer une nouvelle vie. Noël, période propice aux grandes aspirations, incite également 21% des participants à rêver grand, bien que 13% perçoivent ce cadeau avant tout comme un investissement intelligent.

Quand tradition et modernité se rencontrent

Le style architectural idéal pour ces biens reflète une recherche d’équilibre entre passé et présent : 33% des répondants préfèrent le contemporain, tandis que 30% privilégient le style traditionnel. Les décorations idéales pour célébrer Noël dans ce cadre varient entre un intérieur féérique, illuminé par des guirlandes et un feu de cheminée (38%), et une terrasse avec vue sur la mer pour un Noël au soleil (30%). Ces réponses confirment que les Français oscillent entre la chaleur des traditions hivernales et le charme d’un cadre plus moderne et exotique.

Lorsqu’il s’agit d’offrir un bien immobilier à un proche, une propriété de vacances au bord de la mer (38%) et un appartement en centre-ville (29%) s’imposent comme les choix les plus populaires. Ces préférences traduisent un désir de partager des lieux d’évasion et de praticité. Quant à la localisation de leur propre cadeau idéal, le bord de mer arrive encore en tête (51%), loin devant les grandes villes (16%) ou les montagnes (13%).

Les Français cherchent à être accompagnés pour réaliser leurs rêves

Pour trouver ce bien immobilier rêvé, les Français font majoritairement confiance à leur propre recherche sur des sites d’annonces (43%), mais 38% affirment qu’ils se tourneraient vers leur notaire, plaçant ce dernier devant les agents immobiliers (16%). Ce chiffre met en lumière le rôle clé du notaire, garant de la sécurité et de l’accompagnement dans des projets aussi importants.

Enfin, l’enquête révèle que l’immobilier s’inscrit dans une aspiration plus large à l’évasion : interrogés sur leur cadeau de Noël idéal, 56% des participants rêvent d’un tour du monde en famille, tandis que 27% choisiraient des vacances sur une île paradisiaque. Ces données montrent que, pour les Français, Noël est avant tout l’occasion de rêver grand, que ce soit dans leur cadre de vie ou dans leurs expériences personnelles.

