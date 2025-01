Crédit immobilier : Taux en baisse, appétence des banques…, les emprunteurs en veine

Quelles on été les tendances du marché du crédit immobilier en 2024 ? À travers ses analyses, le courtier Pretto met en lumière les dynamiques et son impact sur les emprunteurs dans un contexte économique en mutation. Il dévoile ses perspectives pour 2025.

Bilan 2024 : la fin du cycle de baisse du marché

En 2024, le marché immobilier a marqué la fin d’un cycle baissier entamé en 2022. Les prix ont reculé de manière modérée (baisse de moins de 10 % en moyenne sur deux ans), tandis que les taux d’intérêt ont amorcé une baisse significative de près d’1 point, redonnant aux emprunteurs un pouvoir d’achat accru.

Cette re-solvabilisation partielle des ménages, portée par une hausse des salaires (+10 % en moyenne sur deux ans) et une offre de crédit normalisée, a permis un retour progressif de la demande. Les volumes de transaction se sont établis sur l’année à un niveau bas de 770 000, pour 1,2 million en 2022. Malgré un contexte encore fragile, ces signaux témoignent d’un retour progressif à l’équilibre offre/demande.

Un contexte favorable pour les emprunteurs

Fait notable en fin d’année, les taux immobiliers pour les meilleurs profils se sont établis sous la barre des 3 % sur 25 ans, contre un taux de 3,25 % pour l’OAT à 10 ans (obligation d’État). Cette situation illustre un contexte particulièrement avantageux pour les particuliers. Les banques intensifient leur concurrence pour atteindre des objectifs d’acquisition ambitieux (+30 % pour certaines) après deux années de marche réduite, et cherchent à séduire les emprunteurs les plus solvables.

« Entre des prix de l’immobilier toujours attractifs et souvent négociables pour les emprunteurs disposant d’un bon dossier, et des taux d’intérêt de plus en plus avantageux, le moment est particulièrement propice à l’achat d’un bien immobilier » commente Pierre Chapon, Président de Pretto. « Nous recommandons aux emprunteurs de bien s’informer, comparer les offres des banques et les conditions associées et de négocier les prix de vente, cela devrait leur permettre de concrétiser leur projet dans de très bonnes conditions ».

2025 : sauf choc majeur, un contexte porteur pour le marché

Pour 2025, des incertitudes subsistent notamment liées au contexte budgétaire français et à une possible décorrelation entre les taux immobiliers et l’OAT, qui pourrait complexifier la trajectoire des emprunts à moyen terme. Dans l’ensemble, les perspectives restent favorables aux emprunteurs, avec un marché stabilisé et des banques en conquête active.

Pretto anticipe une poursuite de la baisse des taux pour atteindre les 2,6-2,8%, grâce à une direction claire de la politique monétaire européenne et un environnement inflationniste maîtrisé. Cet ajustement devrait stimuler davantage la demande de crédit immobilier, notamment via des politiques publiques soutenues, comme l’élargissement du PTZ.

« En 2025, nous croyons à un rééquilibrage durable du marché immobilier. Plus que jamais Pretto s’engage à accompagner les ménages dans leur parcours de financement en simplifiant l’accès au crédit et en anticipant les nouveaux enjeux d’un marché en constante évolution », souligne Pierre Chapon.

