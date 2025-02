Prix, foncier, altitude : Megève, Val d’Isère, Méribel restent des « classiques » de l’investissement immobilier

Les vacances d’hiver ont commencé dans certaines zones déjà, synonymes pour de nombreux Français de séjour à la montagne. Aujourd’hui, l’offre en matière de logements dans les Alpes françaises est large et il y a du choix pour tous les budgets et tous les projets.

Parmi les destinations prisées, Athena Advisers, spécialiste de l’immobilier depuis plus de 20 ans, se penche sur trois grandes stations « classiques » en matière d’investissement immobilier : Megève, Val d’Isère et Méribel.

Megève : entre 9 000€ et 22 000€ du m²

En Haute-Savoie, en plein cœur du massif du Mont-Blanc, Megève est à la fois un village authentique et une station de skis. Son domaine skiable, Evasion Mont-Blanc, est très prisé avec ses 400 kilomètres de pistes, ses 113 remontées et son offre variée de sports d’hiver.

A 1 heure de l’aéroport de Genève, la station est facile d’accès. On peut aussi la rejoindre en train, en s’arrêtant à la gare de Sallanches à 12 kilomètres puis en prenant un car ou un taxi. Megève c’est également une destination à l’année avec des événements culturels et sportifs mais aussi 85 restaurants (dont deux établissements étoilés au Guide Michelin, le 3 étoiles Flocons de Sel et le 1 étoile La Table de l’Alpaga), un casino, des bars, des clubs, des spas, des piscines, plus de 200 magasins…

De nouveaux restaurants ouvrent régulièrement : Emmanuel Renault qui reprend le Prieuré, le Beefbar qui ouvre dans l’hôtel Cœur de Megève, Marc Veyrat qui vient de rouvrir un restaurant… De grands groupes hôteliers ont également fait le choix de la montagne comme le prestigieux Four Seasons ouvert en 2017, ou plus récemment la rénovation de l’hôtel du Grand Hôtel Soleil d’Or (5*) et celle du Lodge Park qui devient 5* et a rouvert à Noël. Depuis que la baronne Noémie de Rothschild s’y est établie dans les années 60, Megève a toujours attiré une clientèle huppée, notamment genevoise et parisienne.

« A Megève, les prix oscillent entre 9 000€ du m² et 22 000€ du m². Pour ce prix, ce village authentique est un choix stratégique pour les propriétaires et investisseurs : une station avec une belle histoire qui vit toute l’année et propose de nombreuses activités de loisirs, de restauration et de service », explique Charles-Antoine Sialelli, Directeur Alpes chez Athena Advisers.

Val d’Isère : de 10 000€ à 50 000€ le m²

Implantée en Savoie, dans la Vallée de la Tarentaise, à 1850 mètres d’altitude, Val d’Isère est considérée comme une des meilleures destinations de ski en France. Son domaine skiable d’exception, l’Espace Killy, propose aussi bien des pistes olympiques et de Coupe du Monde que des pistes de tous niveaux. C’est également un des meilleurs domaines hors-pistes du monde. Sa haute altitude et son fort enneigement assurent une longue station de ski de fin novembre à début mai, grâce à la présence de deux glaciers sur le domaine (Pisaillas à Val d’Isère et La Grande Motte à Tignes).

Par ailleurs, la station continue d’investir et rénover son système de remontées mécaniques comme la télécabine du Vallon qui mène au glacier de Pisaillas remplacée récemment par un appareil de dernière génération. Au-delà du ski d’excellence, Val d’Isère dispose d’un vrai cœur de village très animé avec un esprit village fort et recherché. On y trouve une offre intéressante de loisirs (espaces bien-être, sportifs…), de services (commerces, restaurants, bars…), et de beaux établissements comme l’hôtel 5 étoiles des Airelles qui a ouvert en 2019 ou encore le restaurant 1 étoile La Table de l’Ours.

« Si les prix démarrent autour de 10 000€ le m² pour un appartement dans l’ancien à Val d’Isère, les plus belles propriétés s’y vendent entre 30 000€ et 50 000€ le m², parfois même au-delà, un prix qui s’explique notamment par trois facteurs : l’altitude élevée, la qualité du domaine skiable et la rareté du foncier. Les conditions d’enneigement y sont vraiment exceptionnelles », précise Charles-Antoine Sialelli.

Méribel : entre 10 000€ et 45 000€ du m²

Située en Savoie, Méribel figure parmi les grandes stations prisées dans les Trois-Vallées. Au cœur du plus grand domaine skiable au monde, celui des Trois-Vallées avec 600 kilomètres de pistes, la station est une destination convoitée par les amateurs de ski. Et 85% des pistes étant au-dessus de 1800 mètres d’altitude, les conditions pour skier sont optimales.

A 2 heures de Genève et seulement 18 kilomètres de la gare de Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains, la station est facilement accessible. Une des particularités de Méribel est son architecture authentique et préservée, composée uniquement de chalets aux façades de pierres et de bois. La station est répartie sur trois niveaux : Méribel Centre (1400 mètres d’altitude), Morel (1600 mètres), et les quartiers du Rond-Point et du Belvédère (1700 mètres). De petits hameaux satellites à l’architecture savoyarde traditionnelle situés à seulement 2-3 minutes en voiture de Méribel Centre se sont également développés : Le Raffort, La Gittaz, Méribel Village…

L’offre hors-ski est conséquente : activités sportives en tous genres, patinoire, piscine, espaces détente et bien-être, bibliothèque, cinéma, 95 bars et restaurant dont l’étoilé L’Ekrin by Laurent Azoulay (1 étoile au Guide Michelin)… L’été aussi Méribel propose de nombreuses activités (golf, VTT, randonnées, lac de Tuéda…) pour divertir petits et grands, sans oublier le célèbre Col de la Loze emprunté par le Tour de France.

« A Méribel, les prix oscillent entre 10 000€ et 45 000€ du m². Mais certaines propriétés très haut de gamme peuvent se vendre plus cher parfois, autour de 50 000€ le m². Une altitude élevée garantissant de la belle neige l’hiver, des vues superbes, un fort ensoleillement, un immense domaine skiable aux pistes et infrastructures de grande qualité pour un ski adapté à tous les niveaux sont autant de facteurs qui expliquent ces prix», rapporte Charles-Antoine Sialelli.

Et il ajoute : « Aujourd’hui, Val d’Isère et Méribel comptent parmi les stations les plus recherchées par nos clients. Cette saison, nous y avons déjà vendu plusieurs biens pour des budgets entre 2 et 20 millions d’euros. Nous recommandons aussi Megève aux investisseurs intéressés par les stations vivantes toute l’année car elle dispose de nombreux atouts. De manière générale, on voit que ces 3 stations riches en potentiel figurent souvent dans les Top 20 des destinations à la montagne où investir dans le monde. »

