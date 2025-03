Vacances en famille : 5 conseils pour éviter les galères et en profiter à fond

Une étude Odoxa-Gens de Confiance pour le média Lou, menée du 26 février au 3 mars auprès de 1005 individus Français âgés de 18 ans et plus, met en lumière un paradoxe : partir en vacances avec des enfants, c’est loin d’être reposant… mais c’est un booster de bonheur ! Pourtant, entre organisation, budget et gestion du quotidien, l’expérience peut vite virer au casse-tête.

Sur Gens de Confiance, où plus de 20 000 biens sont proposés à la location en France, la question des vacances familiales est une réalité bien connue. Trouver le bon logement, anticiper les défis logistiques et faire en sorte que toute la famille en profite pleinement : autant d’enjeux au cœur des préoccupations des membres de la communauté. Alors, comment faire pour que les vacances ne se transforment pas en parcours du combattant ? Décryptages avec Bertille Marchal, porte-parole de Gens de Confiance, et Constance de Ferrières, psycho-somatothérapeute.

Anticipez le budget pour éviter les mauvaises surprises

Les vacances coûtent cher et 68 % des parents d’enfants de moins de 10 ans ont déjà dû y renoncer pour des raisons financières (contre 56 % des Français en moyenne). Alors, pour éviter le stress de dernière minute, mieux vaut s’y prendre en avance et privilégier les bons plans.

« Trouver un logement adapté à la famille, prévoir les dépenses annexes, anticiper les frais de transport… Tout cela demande une vraie planification », explique Bertille Marchal. » Un budget bien préparé, c’est déjà un stress en moins une fois sur place. »

Et bonne nouvelle : 80 % des Français comptent partir cet été, avec une préférence marquée pour la France (76 %, et même 79 % chez les parents). Un choix souvent plus économique, mais qui peut vite devenir cher sans réservation anticipée.

À lire aussi Assurance habitation : 5 conseils pour faire baisser son montant en restant bien couvert

Ne misez pas tout sur l’hôtel

Le choix du logement est un facteur clé pour des vacances réussies. Et contrairement aux non-parents, qui privilégient l’hôtel (25 %), les parents optent plutôt pour la location (30 %) ou le camping (23 % pour ceux dont les enfants ont moins de 20 ans, contre 13 % des non-parents). Pourquoi ce choix ? Parce que la location et le camping offrent plus d’espace et de flexibilité, et permettent souvent de réduire le budget restauration.

« Chez Gens de Confiance, les maisons proposées sont avant tout des lieux de vie, habités toute l’année par des familles, des parents et des grands-parents. Ici, pas de vacances en mode survie où l’on réalise trop tard qu’il manque l’essentiel ! Tout le nécessaire est déjà sur place, le sésame pour voyager léger et l’esprit tranquille », conseille Bertille Marchal.

Constance de Ferrières, psycho-somatothérapeute, souligne également l’importance de casser le rythme habituel pour profiter pleinement des vacances en famille : « Durant les vacances, il est indispensable de casser le rythme habituel et de prendre le temps avec les enfants de partager des moments sans avoir les yeux sur la montre. »

À lire aussi Déménagement, comment rester couvert par son assurance habitation ?

Choisissez la bonne option pour ne pas craquer dès le départ

Quand on voyage avec des enfants, le mode de transport est crucial. Et le verdict est sans appel : 70 % des parents prennent la voiture, bien plus que les non-parents (53 %). Plus flexible, elle permet d’adapter les arrêts, de transporter tout le nécessaire… et d’éviter les crises en avion. Car oui, seuls 15 % des parents optent pour l’avion, contre 23 % des non parents. Pourquoi ? Parce que les trajets en avion sont souvent synonymes de logistique infernale et de coûts supplémentaires (valises, transferts, horaires rigides).

« Avec des enfants, mieux vaut privilégier un moyen de transport qui laisse de la place aux imprévus. Les parents le savent bien, tout ne se passe jamais comme prévu en voyage ! », ajoute Bertille Marchal.

Organisez vos journées… mais pas trop !

Partir en vacances en famille, ce n’est pas juste une question de logistique. C’est aussi un équilibre à trouver entre activités planifiées et moments de détente. 92 % des parents estiment que leurs enfants améliorent leurs vacances en termes de bonheur et de joie. Mais à condition de ne pas en faire trop !

« Multiplier les visites, enchaîner les activités et vouloir « rentabiliser » les vacances, c’est souvent une erreur. Il faut laisser de la place à l’imprévu et aux moments de repos, pour que tout le monde en profite », explique Bertille Marchal.

D’ailleurs, 83 % des parents déclarent que leurs enfants leur permettent de redécouvrir des choses en voyage. Autrement dit : suivre le rythme des plus petits peut être une belle opportunité d’explorer autrement. Et pour que tout le monde profite pleinement du séjour, Constance de Ferrières alerte sur les distractions modernes : « Ne nous leurrons pas, des vacances en famille avec le téléphone au bout du bras ne sont bénéfiques pour personne, ni enfant, ni parent. »

Prenez du temps pour vous… et pour votre couple

On l’oublie souvent, mais les vacances en famille ne doivent pas se résumer à 100 % parentalité. 62 % des parents estiment que leurs vacances renforcent leur relation avec leur conjoint, mais cela ne fonctionne que si chacun peut souffler un peu.

« S’accorder un moment sans les enfants, que ce soit pour une balade en amoureux ou juste une soirée plus calme, permet d’éviter le sentiment d’épuisement total à la fin du séjour. Et sur ce point, pas d’inquiétude si l’on ne connaît pas de baby-sitter sur place : Gens de Confiance propose son service de babysitting de confiance partout en France, qui permet de trouver des baby-sitters certifiées, parrainées par au moins trois membres. L’assurance de passer une bonne soirée en toute sérénité ! « , recommande Bertille Marchal.

Et l’un des plus gros atouts des vacances en famille, c’est qu’elles resserrent les liens : 89 % des parents disent que ces moments améliorent la qualité du temps passé avec leurs proches. « Les vacances en famille sont pour les deux générations. Aussi, l’équilibre doit être trouvé entre moments partagés tous ensemble, moments bénéfiques pour le couple et moments individuels, afin que chacun puise dans cette pause un ressourcement », conclut Constance de Ferrières.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements