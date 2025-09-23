Immobilier : « Acheter un château, c’est écrire l’histoire de sa famille », Olivier Brunet (Barnes)

Le marché des châteaux a doublé en 5 ans. Au micro d’Ariane Artinian, Olivier Brunet (Barnes) révèle pourquoi ces demeures séduisent familles, passionnés et Américains en quête d’art de vivre.

Olivier Brunet est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le directeur associé de Barnes Propriétés & Châteaux décrypte le renouveau spectaculaire du marché des demeures historiques.

Vous rêvez d’un château mais pensez que c’est hors de portée ? « On trouve des châteaux à partir de 400 000 euros, soit le prix d’un petit appartement parisien », rappelle Olivier Brunet.

Newsletter MySweetimmo

Le retour des châteaux

Longtemps perçus comme des vestiges figés, les châteaux français connaissent une seconde jeunesse. Leur marché a doublé en cinq ans : environ 400 transactions annuelles contre 200 en 2019. Aujourd’hui, près de 1 500 propriétés historiques sont en vente, de 400 000 € pour un bien à restaurer à plus de 10 M€ pour une demeure rénovée.

Pourquoi un tel engouement ? « Le marché français est unique au monde. Nulle part ailleurs on ne trouve une telle diversité architecturale dans un rayon de quelques heures de route », souligne Olivier Brunet.

Une nouvelle génération de propriétaires

Les profils d’acquéreurs évoluent. Les passionnés d’histoire veulent posséder un pan de patrimoine. Les pragmatiques, eux, transforment ces demeures en outil économique, avec des mariages, des séminaires ou des chambres d’hôtes. Quant aux familles, elles recherchent un refuge transgénérationnel, un lieu où ancrer des souvenirs.

La clientèle étrangère joue un rôle clé. « 50 % de nos acquéreurs sont des étrangers. Les Américains sont revenus en force, fascinés par l’art de vivre à la française », observe le directeur associé de Barnes.

Entre authenticité et modernité

Contrairement aux clichés, ces demeures ne sont pas figées dans le passé. Télétravail, fibre, 5G, mais aussi énergies renouvelables et matériaux biosourcés permettent de concilier authenticité et confort moderne.

Reste la question du coût des travaux, parfois colossaux. « Il n’est pas rare de visiter des châteaux où rien n’a été rénové depuis trois générations », avertit Olivier Brunet. Et un défi réglementaire : le diagnostic de performance énergétique, souvent inadapté aux vieilles pierres.

Mais l’essentiel est ailleurs. « Le château, ce n’est pas un bien qu’on achète pour être près des commerces ou du bureau. C’est un lieu où l’on écrit ses souvenirs ». Plus qu’une propriété, c’est une valeur refuge, un engagement, une part d’éternité.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements