IA : « 2026 sera la meilleure année pour entreprendre », Marc Lebel (Jinka)

Invité au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Marc Lebel (Jinka) explique pourquoi 2026 pourrait devenir une année charnière pour entreprendre, portée par l’intelligence artificielle.

Et si le meilleur moment pour entreprendre… c’était maintenant ? Pour Marc Lebel, fondateur de Jinka, la réponse est claire : « 2026 sera la meilleure année possible pour créer son projet », affirme-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Une conviction qui ne relève ni de l’effet d’annonce ni de l’optimisme facile, mais d’un constat sur l’accélération technologique en cours.

Son déclic ? Faire enfin quelque chose d’utile

Diplômé d’une école d’ingénieur, Marc Lebel débute chez France Télécom Orange sur des projets technologiques ambitieux. Aucun ne sort. « Pendant trois ans que j’ai travaillé chez France Télécom, aucun des projets sur lesquels j’ai travaillé n’est sorti en production », se souvient-il. À 25 ans, la question devient centrale : « Je me suis dit : mais en fait, qu’est-ce que je peux faire d’utile dans ma vie ? »

Il rejoint alors Zilok, une plateforme de location entre particuliers qui ne traite pas d’immobilier. « On avait vraiment exclu l’immobilier », précise-t-il. L’entreprise se recentre ensuite sur la location de voitures, devient OuiCar et sera revendue à la SNCF. « Ce que je voulais, c’était pouvoir développer des services utiles pour le consommateur », explique-t-il. Il découvre la réalité d’une marketplace : lancer, ajuster, traverser des périodes plus difficiles et relancer.

Une alerte pour sa petite sœur à trouver un appartement

En 2016, sa petite sœur cherche un appartement à Paris. Il consulte les portails, appelle des agences, enchaîne les démarches. « J’arrivais à obtenir deux ou trois rendez-vous, mais à chaque fois je tombais un peu sur ce qui restait sur le marché », raconte-t-il. Pour être plus réactif, il tente de multiplier les alertes. Impossible : le portail bugue. Du coup, il code la sienne. Deux jours plus tard, il reçoit une alerte correspondent aux critères et passe immédiatement un coup de fil. « Ah mais comment ça se fait que vous m’appelez si vite ? Je viens juste de poster l’annonce », lui répond-on. Le rendez-vous est fixé dans la foulée. Sa sœur aura l’appartement.

« Si ça marche pour ma petite sœur, si ça marche pour moi, ça peut forcément servir aux autres », conclut-il. De cette intuition naît Louer Agile, devenu Jinka -maison en japonais, en 2020. L’application agrège les annonces, supprime les doublons, corrige certaines erreurs et envoie des notifications ciblées. Elle revendique aujourd’hui 4 millions d’utilisateurs, dont 600 000 actifs chaque mois.

Entreprendre, apprendre, recommencer

Marc Lebel évoque aussi la réalité du démarrage d’un projet entrepreneurial. « En général, on commence quelque chose et rien ne marche », observe-t-il. L’enjeu est d’accepter l’erreur. « Il faut avoir l’humilité extrêmement importante de reconnaître qu’on se trompe », insiste-t-il. Et de continuer. « Je savais qu’avec le travail, j’étais en capacité d’apprendre ».

2026, la meilleur année possible pour créer son projet

La conviction la plus forte de Marc Lebel concerne l’intelligence artificielle. Pour lui, nous vivons un moment comparable à l’explosion du mobile au début des années 2010. « On est passé de super stagiaire à senior développeur. Ce qui change énormément la donne », explique-t-il. Concrètement, l’IA permet d’aller plus vite, de produire davantage et de tester à moindre coût. Les petites structures pourraient en profiter. « Plus la structure est grosse, plus il y a de difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies », estime-t-il.

Vous avez une idée en tête ? Vous hésitez à vous lancer ? « Il ne faut pas se poser de questions. 2026, c’est la meilleure année possible pour créer son projet. », conclut Marc Lebel. Non parce que tout serait simple, mais parce que les outils pour avancer n’ont jamais été aussi puissants.

Écoutez L’intégralité de cet épisode Mon Podcast Immo avec Marc Lebel (Jinka) sur MySweetimmo et téléchargez-le sur toutes les plateformes d’écoute. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes de la série « Et pour vous, ça s’est passé comment ? ».

