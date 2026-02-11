» Comment la visite virtuelle aide les acheteurs à se projeter « , Arnaud Convers (Inoveo 3D)
Invité de Mon Podcast Immo, Arnaud Convers, fondateur d’Inoveo 3D, explique comment la visite virtuelle 3D peut transformer l’expérience immobilière, côté agents comme côté acquéreurs.
Et si la 3D permettait enfin de dépasser le simple effet “wahou” pour devenir un véritable outil métier ? C’est le pari d’Arnaud Convers, invité de Mon Podcast Immo, qui revendique une approche technologique au service de la performance des annonces et de la projection des acheteurs. La visite virtuelle existe depuis plusieurs années, mais selon lui, elle n’a pas encore livré tout son potentiel. « L’objectif est de donner plus de visibilité aux biens et d’améliorer concrètement l’expérience de découverte », résume-t-il au micro de Baptiste Julien Blandet.
Une visite virtuelle 3D pensée pour l’usage immobilier
Chez Inoveo 3D, la technologie repose aujourd’hui sur des images 360 enrichies, mais l’ambition va plus loin. À partir de simples photos, la solution vise à reconstruire un environnement navigable, fidèle au bien réel. Une manière de proposer une visite virtuelle 3D immobilière plus fluide, plus immersive et surtout plus utile.
Cette reconstruction ouvre la voie à de nouveaux usages. L’acheteur peut se projeter, explorer les volumes, anticiper un réaménagement ou visualiser un projet de rénovation. L’agent immobilier, lui, gagne un outil de valorisation différenciant, capable de capter l’attention dès l’annonce.
Automatiser la 3D pour changer d’échelle
Pour éviter le sur-mesure chronophage, Inoveo 3D a fait un choix stratégique : l’automatisation. La solution s’appuie sur des agrégateurs capables de transmettre des flux d’annonces. Ces données sont ensuite traitées pour générer automatiquement des scènes exploitables en 360 degrés.
L’agent peut également intervenir via des outils intégrés, importer ses images et ajuster certains paramètres de reconstruction. Le tout s’inscrit dans un écosystème connecté, pensé pour s’intégrer aux pratiques existantes.
Spotin360, un portail pour valoriser les biens
Autre singularité du modèle : Spotin360. Ce portail maison permet de diffuser les annonces utilisant la technologie Inoveo 3D. Un espace de valorisation supplémentaire, directement relié aux outils de production, qui renforce la visibilité des biens et la cohérence du parcours utilisateur.
Côté modèle économique, la solution fonctionne par licences, avec trois niveaux d’abonnement, accessibles en direct ou via les agrégateurs partenaires.
Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Arnaud Convers (Inoveo 3D) sur MySweetimmo et sur toutes les plateformes d’écoute.