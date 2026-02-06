Professionnels de l’immobilier : « Le partage de mandat, aujourd’hui, c’est essentiel pour vendre », Émilie Caignait (Naos Immobilier)
Au micro de Baptiste Julien Blandet, Émilie Cagnait (Naos Immo) explique pourquoi le partage de mandat est, selon elle, devenu essentiel pour vendre dans un marché plus lent.
Émilie Cagnait est l’invitée de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, la mandataire du réseau Naos Immobilier, installée dans le pays de Saint-Malo, raconte son quotidien de terrain et son engagement pour un immobilier plus collaboratif.
Et vous, êtes-vous prêt à partager vos mandats pour vendre plus efficacement ? Pour Émilie Cagnait, la réponse ne fait pas débat : « Mieux vaut vendre un peu moins, mais vendre, que ne rien faire du tout. »
Un métier de lien et de visibilité
Prospecter, créer du lien, faire savoir qu’on est là : c’est la base du métier. Pour Émilie Cagnait, la prospection ne se résume pas à du porte-à-porte. Elle active tous les leviers : réseau personnel, clubs d’entrepreneurs, commerçants locaux, et surtout, une forte présence sur les réseaux sociaux.
« Il faut que les gens sachent ce qu’on fait, qu’ils pensent à nous s’ils ont un projet. »
Elle publie des vidéos de biens, met en lumière des artisans de sa région, et soigne chaque contenu pour qu’il soit utile, engageant, local. Une stratégie de visibilité assumée, où se démarquer devient aussi une forme de service.
MonHubImmo : la plateforme née du terrain
C’est justement d’une conversation de terrain qu’est née l’idée de MonHubImmo.fr. Un apporteur d’affaires, un échange régulier, et une constatation : le manque d’outil pour structurer et fluidifier les collaborations entre pros de l’immobilier.
« J’avais du mal à savoir qui était ouvert au partage de mandat. Cette plateforme, c’est une réponse concrète. On sait tout de suite si c’est possible, on avance. »
Pensée pour les mandataires comme pour les agences, MonHubImmo permet de diffuser certains biens à des confrères et consoeurs, dans une logique assumée de coopération.
Mandat exclusif, esprit d’ouverture
Car chez Émilie Cagnait, même un mandat exclusif peut être partagé. Si un autre professionnel a un acquéreur sérieux, elle collabore. « Ce qui compte, c’est le client. Le mandat, c’est un cadre. Mais la finalité, c’est la vente. »
Dans un marché où les délais s’allongent, cette souplesse est devenue un atout. Pour elle, un bien bien estimé et bien présenté se vend en moins de deux mois. Passé ce délai ? Il faut revoir le prix ou la communication.
« Le marketing est parfois négligé. Or une bonne photo, une vidéo immersive, ça change tout. »
Retrouvez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Émilie Caignet de Naos Immobilier en live du salon RENT sur mysweetimmo et sur toutes les plateformes.