Immobilier : « Les stations snow safe cochent toutes les cases du luxe mondial », Jean-Thomas Odano (Rising Stone)

Comment expliquer le succès de l’immobilier de luxe à la montagne ? Jean-Thomas Olano (Rising Stone) répond au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo et revient sur son entrée en Bourse.

À plus de 1 700 mètres d’altitude, dans les Alpes françaises, certains appartements se vendent eà un prix moyen 4 millions d’euros, tandis que des chalets atteignent 7 à 8 millions. Invité de Mon Podcast Immo, Jean-Thomas Olano, fondateur et président de Rising Stone, explique pourquoi la montagne premium séduit une clientèle internationale… et pourquoi son groupe entre en Bourse.

Des résidences pensées comme de la haute horlogerie

Rising Stone développe des résidences et chalets haut de gamme dans les Trois Vallées et l’Espace Killy. Ce qui les distingue ? Le niveau d’exigence.

« Chaque matériau, chaque technique, chaque détail est choisi avec le même degré d’excellence que le dernier composant d’une montre suisse », explique Jean-Thomas Olano.

Design, finitions, organisation des espaces : rien n’est laissé au hasard. « Nous analysons chaque livraison pour améliorer la suivante. Nous sommes dans une insatisfaction permanente », poursuit-il.

Un positionnement qui explique des budgets élevés : « Le prix moyen de nos appartements tourne autour de 4 millions d’euros. Un chalet se situe plutôt entre 7 et 8 millions d’euros. »

Altitude, sécurité et expérience familiale

Pourquoi la montagne attire-t-elle autant les grandes fortunes ?

Pour Jean-Thomas Olano, tout est aligné. Les loisirs sont transgénérationnels. « Les parents et les enfants partagent la journée sur les pistes et se retrouvent le soir. » Gastronomie, shopping, infrastructures premium complètent l’offre. Mais un élément est central : la sécurité. « Dans nos stations, même les personnes les plus exposées peuvent se promener sans service d’ordre. »

Autre critère stratégique : l’altitude. Rising Stone développe exclusivement dans des stations situées au-delà de 1 700 mètres. « Cela garantit un enneigement sûr pour les hivers à venir », explique-t-il. Après des records l’an passé et l’année précédente, la saison 2025-2026 s’annonce déjà historique «

Une entrée en Bourse pour accélérer

Porté par cette dynamique, Rising Stone change d’échelle. Le promoteur s’introduit ces jours-ci à la Bourse de Paris avec un objectif de levée de 30 millions d’euros. « C’est structurant et rassurant, notamment pour la clientèle étrangère et nos partenaires financiers », indique Jean-Thomas Olano. L’objectif : acheter de nouveaux terrains dans les stations d’altitude et lancer de nouveaux programmes. Le groupe compte déjà 15 opérations en cours.

Mais la stratégie ne se limite pas au neuf. Rising Stone développe également des solutions de rénovation énergétique. À Méribel, un immeuble est ainsi passé de la catégorie G à la catégorie B sans démolition.

Pour le dirigeant, la montagne n’est plus seulement une destination. « Il y a très peu d’endroits dans le monde où tout est réuni. »

Au-delà des chiffres et de la stratégie financière, Jean-Thomas Olano revendique une approche presque artisanale. « Nous sommes dans une insatisfaction permanente. À chaque livraison, nous analysons ce qui peut être amélioré », explique-t-il.

Jean-Thomas Olano insiste sur ce qui l’anime encore : « On part d’une feuille blanche. On imagine les espaces, les volumes, les matériaux. Puis quelques années après, vous êtes invité pour un apéritif et vous voyez une famille avec des enfants qui y vivent. C’est très gratifiant ».

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Jean-Thomas Olano sur MySweetImmo ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

