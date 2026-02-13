Agent immobilier : « Oui, vous pouvez augmenter les honoraires de location… mais très légèrement », Emmanuelle Jaulneau (Business Fil)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Emmanuelle Jaulneau (Business Fil) répond à la question d’un agent immobilier sur la revalorisation 2026 des plafonds d’honoraires de location.

Les plafonds des honoraires de location ont été revalorisés au 1er janvier 2026. Les agents immobiliers peuvent-ils augmenter leurs tarifs ? Oui, mais dans un cadre strict. Invitée de Mon Podcast Immo, Emmanuelle Jaulneau, experte en droit immobilier chez Business Fil, détaille précisément les règles applicables et les points de vigilance.

Puis-je augmenter mes honoraires de location ?

Oui., au 1er janvier 2026, les plafonds des honoraires de location facturables au locataire ont été revalorisés (indexés sur l’IRL) et ces nouveaux montants s’appliquent aux nouveaux baux signés à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.

Seul le montant des honoraires de location imputable au locataire est plafonné. Le montant des honoraires imputable au bailleur est libre mais le locataire ne doit pas payer un montant supérieur à celui payé par le bailleur pour les honoraires correspondant à la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail. Il en est de même pour les honoraires correspondant à l’établissement de l’état des lieux.

Le plafond d’honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction de bail pouvant être imputés au locataire est calculé à partir de la surface habitable du bien loué. Il est fixé en fonction de la zone géographique où se situe le bien.

Quel est le montant de la hausse des honoraires de location ?

Pour la visite, constitution dossier, rédaction bail :

Zone très tendue : 12,10 €/m² habitable (au lieu de 12 €) ;

Zone tendue : 10,09 €/m² (au lieu de 10 €);

Zone non tendue : 8,07 €/m² (au lieu de 8 €);

Pour l’état des lieux : 3,03 €/m² (au lieu de 3 €).

À noter : L’agent immobilier doit modifier le barème d’honoraires affiché dans son agence et sur ses supports en ligne.

