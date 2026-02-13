« Il n’y a pas de podium pour la recherche immobilière », Alain Rabier (Homeez)

Invité de Mon Podcast Immo, Alain Rabier, fondateur de Homeez, portail communautaire de logement étudiant, dresse le constat d’un marché qui élimine des candidats et fragilise des parcours d’études.

« Il n’y a pas de podium pour la recherche immobilière : soit vous êtes premier, soit vous recommencez tout », explique Alain Rabier, au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo. Une réalité brutale sur un marché saturé, où l’échec n’offre aucune seconde chance et où chaque dossier incomplet devient éliminatoire.

La mobilité étudiante, un cycle long que le marché sous-estime

Contrairement aux idées reçues, le parcours résidentiel des étudiants ne se résume pas à une seule recherche de logement. « Il y a une première mobilité en post-bac, une autre à la sortie du diplôme, puis pour les stages et enfin pour l’insertion professionnelle », détaille Alain Rabier. Autrement dit, plusieurs déménagements successifs, sur cinq à dix ans, qui traduisent moins une instabilité qu’une évolution progressive vers la vie active.

Pourtant, cette réalité reste largement ignorée par les professionnels de l’immobilier, souvent réticents à louer à des profils jugés trop mobiles. Une perception qui alimente mécaniquement la pénurie, alors même que cette population représente un vivier durable de locataires, puis de futurs acquéreurs.

Un marché saturé qui met les étudiants en difficulté

Le déficit d’offre frappe de plein fouet les jeunes en formation. Dans certaines villes universitaires, l’accès au logement conditionne désormais l’accès aux études. « Des étudiants renoncent ou changent de voie faute de pouvoir se loger là où ils avaient prévu d’étudier », rappelle Alain Rabier.

À cela s’ajoute une concurrence exacerbée et des exigences accrues sur les dossiers, qui laissent peu de place à l’erreur.

Les agences, de leur côté, composent avec une rentabilité limitée sur les petites surfaces et une gestion administrative jugée lourde. Résultat : un marché grippé, où étudiants et professionnels avancent avec méfiance.

Homeez, une logique communautaire pour rassurer tous les acteurs

Homeez se positionne comme un portail d’annonces immobilières gratuit, ciblant étudiants, jeunes actifs et primo-accédants. Mais la promesse va au-delà de la simple diffusion d’offres. « L’objectif est de créer un esprit club, d’aider les étudiants à constituer un dossier solide et à comprendre les attentes des professionnels », souligne Alain Rabier.

La plateforme s’adresse aussi aux particuliers et aux agences, avec une compatibilité étendue aux CRM immobiliers existants. Les annonces peuvent être diffusées gratuitement, le choix final restant toujours au propriétaire. Le modèle économique repose sur un partage d’honoraires lors des locations, afin de concilier accessibilité et viabilité.

Fluidifier aujourd’hui, préparer les acquéreurs de demain

En misant sur la continuité des parcours et le bouche-à-oreille au sein de la communauté étudiante, Homeez entend réduire les vacances locatives et réconcilier mobilité et sécurité. « Cette population évolue : l’étudiant devient jeune actif, puis primo-accédant » conclut Alain Rabier.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Alain Rabier (homeez) en live du dernier Congrès FNAIM sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

