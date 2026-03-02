Immobilier : « La réforme du DPE ne corrige pas seulement une note… elle change la règle du jeu », Eric Houdet

Et si la réforme du DPE ne changeait pas seulement une méthode de calcul… mais l’équilibre même du marché immobilier ? Eric Houdet, fondateur de Homapi, analyse les conséquences économiques de cette correction technique.

Pendant des années, le Diagnostic de Performance Énergétique a été présenté comme une boussole. En réalité, il a souvent ressemblé à un couperet.

Un classement, une lettre, et soudain un logement devenait invendable, inlouable, ou fortement décoté. Des propriétaires désemparés, des acquéreurs méfiants, un marché figé par la peur réglementaire. Le DPE n’était plus seulement un indicateur énergétique : il était devenu un déterminant économique majeur.

La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2026 change profondément cette équation. Et contrairement à ce que l’on croit, elle ne constitue pas un simple ajustement technique. Elle rebat les cartes du marché immobilier français.

Une correction technique… aux conséquences massives

Le cœur de la réforme tient en une modification du mode de calcul : le coefficient appliqué à l’électricité a été abaissé, afin de mieux refléter la réalité du mix énergétique français, largement décarboné.

Résultat immédiat : des centaines de milliers de logements voient leur étiquette énergétique progresser, parfois sans travaux. Environ 850 000 biens pourraient ainsi sortir mécaniquement du statut de « passoire thermique ».

Ce changement corrige une anomalie bien connue des professionnels : pendant des années, des logements électrifiés relativement sobres étaient pénalisés par un calcul théorique déconnecté de la réalité énergétique. Mais derrière cette correction se cache une transformation bien plus profonde.

Le DPE cesse d’être une sanction uniforme

Jusqu’ici, le marché immobilier fonctionnait sous tension permanente. Une lettre F ou G pouvait suffire à bloquer une vente, geler un loyer ou déclencher une rénovation parfois impossible financièrement.

La réforme introduit un message implicite : tous les logements mal classés ne se valent pas.

Certains étaient énergivores par nature. D’autres étaient simplement mal évalués. En corrigeant cette distorsion, le législateur reconnaît enfin que la transition énergétique ne peut pas reposer sur une mécanique punitive uniforme. C’est un tournant majeur pour la perception du risque immobilier.

Un marché qui change de psychologie

Depuis deux ans, le DPE a profondément influencé les comportements : décotes anticipées, attentisme des vendeurs, stratégies d’investissement paralysées. La lettre énergétique est devenue le quatrième critère de valorisation d’un bien, après l’emplacement, la surface et le prix.

La réforme 2026 pourrait produire l’effet inverse. Des biens hier considérés comme « invendables » retrouvent soudain une liquidité. Des propriétaires repoussaient leurs projets ; ils reviennent sur le marché. Des investisseurs réévaluent des actifs injustement dépréciés.

Autrement dit : ce n’est pas seulement la performance énergétique qui évolue, c’est la confiance.

Attention toutefois à l’illusion du soulagement

Il serait pourtant dangereux d’y voir un retour en arrière. La trajectoire réglementaire reste claire : interdictions progressives de location, montée en puissance des audits énergétiques et renforcement des exigences de rénovation. La transition énergétique du parc immobilier demeure irréversible.

La réforme ne supprime pas la contrainte. Elle la rend plus lisible. Elle marque le passage d’une logique de choc réglementaire à une logique d’ajustement économique.

L’enjeu désormais : accompagner, pas seulement classer

Le vrai défi commence maintenant. Car le DPE ne doit plus être seulement un outil de tri, mais un outil de décision. Les propriétaires n’attendent pas une note : ils attendent une trajectoire claire, compréhensible et finançable.

Le marché immobilier français entre dans une nouvelle phase : celle où la donnée énergétique devient stratégique. Ceux qui sauront l’expliquer, la projeter et l’intégrer dans un parcours immobilier cohérent créeront de la valeur. Les autres subiront encore l’instabilité réglementaire.

La réforme du DPE 2026 n’est donc pas une parenthèse. C’est un signal. Le signal que la transition énergétique ne pourra réussir qu’à une condition : réconcilier écologie, économie et réalité du terrain. Et peut-être, enfin, redonner au DPE ce qu’il n’aurait jamais dû perdre : sa fonction première d’éclairage, et non de condamnation.

