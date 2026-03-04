Guerre en Iran :  » L’europe redevient une valeur refuge », Laurent Demeure (Coldwell Banker)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Laurent Demeure analyse l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’immobilier et explique pourquoi certains investisseurs internationaux se tournent de nouveau vers l’Europe.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourraient-elles redistribuer les flux d’investissements immobiliers mondiaux ? Invité de Mon Podcast Immo, Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France & Europa Realty, analyse les premiers effets des frappes menées en Iran le 28 février 2026. Et observe déjà un regain d’intérêt pour l’immobilier européen, notamment parisien.

Les crises géopolitiques ont toujours un impact sur les marchés immobiliers internationaux. Mais les tensions qui s’intensifient au Moyen-Orient pourraient, cette fois, provoquer un retour des capitaux vers l’Europe.

« Tous les événements géopolitiques ont une influence sur les marchés de l’immobilier », rappelle Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France & Europa Realty, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Depuis les frappes coordonnées menées le 28 février 2026 en Iran, les premières réactions d’investisseurs internationaux commencent déjà à se faire sentir.

Selon Coldwell Banker Europa Realty, les équipes présentes aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite observent un regain de demandes de familles et d’investisseurs souhaitant sécuriser une partie de leur patrimoine en Europe.

Newsletter MySweetimmo

Dubaï face à un choc géopolitique inédit

Ces dernières années, le marché immobilier de Dubaï s’est imposé comme l’un des plus dynamiques au monde.

La ville a enregistré près de 270 000 transactions immobilières l’an dernier, pour un volume estimé autour de 250 milliards de dollars, avec des hausses de prix proches de 20 % par an.

Mais la montée des tensions dans la région modifie la perception du risque.

« Tout d’un coup, un marché immobilier en pleine croissance voit arriver des missiles et des drones. Forcément, cela va avoir un impact », observe Laurent Demeure.

Les premières interrogations apparaissent déjà chez certains investisseurs.

Family offices, banques privées et grandes fortunes internationales réévaluent leur exposition à la région. Pour certains, la question se pose désormais de rapatrier une partie de leurs actifs vers des zones jugées plus prévisibles.

Paris et l’Europe redeviennent des marchés refuges

Dans ce contexte, plusieurs capitales européennes attirent de nouveau l’attention des investisseurs internationaux.

Les recherches se concentrent notamment sur Paris, Genève, Bruxelles et Luxembourg-Ville, des marchés considérés comme stables et liquides, avec une forte demande pour l’immobilier résidentiel haut de gamme.

La logique n’est pas celle du rendement immédiat, mais celle de la préservation du patrimoine.

« Dans un contexte d’incertitude géopolitique, l’immobilier premium dans des capitales européennes de référence redevient une valeur refuge pour de nombreux investisseurs internationaux », souligne Laurent Demeure.

La capitale française conserve en particulier une place à part sur l’échiquier immobilier mondial.

« Détenir un actif immobilier à Paris reste un investissement sûr sur le moyen et long terme », explique-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

La ville bénéficie d’une demande constante, à la fois locale, nationale et internationale, ce qui en fait un marché particulièrement liquide.

Inflation, pétrole et taux : les autres effets possibles

Au-delà des mouvements de capitaux, le conflit pourrait également avoir des conséquences macroéconomiques. Tout dépendra de la durée de la crise. Si le conflit reste limité dans le temps, l’impact pourrait se traduire par une hausse modérée du prix du pétrole et des matières premières.

En revanche, une crise plus durable pourrait provoquer un retour de l’inflation mondiale, avec des effets indirects sur l’immobilier. « Si les matières premières montent fortement, on pourrait assister à un retour de l’inflation et possiblement à une remontée des taux », analyse Laurent Demeure.

Dans ce scénario, la Banque centrale européenne pourrait être contrainte d’ajuster sa politique monétaire pour contenir l’inflation.

2026, début d’un nouveau cycle immobilier

Malgré ces incertitudes internationales, Laurent Demeure estime que le marché immobilier européen entre dans une nouvelle phase. Après la correction enregistrée entre 2023 et 2025, liée notamment à la hausse des taux d’intérêt, le marché pourrait amorcer un nouveau cycle. « L’immobilier fonctionne par cycles, et ce sont des cycles longs », rappelle-t-il.

Dans ce contexte, certains investisseurs commencent déjà à repositionner leurs stratégies. « Le marché immobilier européen, et notamment français, sort d’une correction. Nous sommes au début d’un nouveau cycle », souligne Laurent Demeure.

Pour les investisseurs comme pour les vendeurs, la clé reste toutefois la même : la qualité de l’emplacement et du bien immobilier. « La qualité de la localisation reste la meilleure sécurité pour un investissement immobilier », conclut-il.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Laurent Demeure sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements