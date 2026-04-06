Immobilier : « C’est maintenant qu’il faut agir ! », Brice Cardi (L’Adresse)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Brice Cardi décrypte un marché immobilier sous pression : taux, crédit, vendeurs… et appelle à agir maintenant.

Invité de Mon Podcast Immo, Brice Cardi, président du réseau L’Adresse, alerte sur un marché immobilier fragilisé. Entre remontée possible des taux, baisse du pouvoir d’achat et ajustement des prix, il appelle à ne plus attendre. Le timing redevient décisif.

Le marché immobilier replonge dans l’incertitude, entre tensions géopolitiques et risque de remontée des taux. « C’est maintenant qu’il faut agir », tranche Brice Cardi au micro d’Ariane Artinian. Dans un contexte où les acheteurs pourraient perdre en capacité d’emprunt, le dirigeant appelle à des décisions rapides.

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Un réseau qui accélère avec 70 nouveaux associés en 2025

Alors que le secteur ralentit, L’Adresse revendique une dynamique de développement à contre-courant, avec 70 nouveaux associés en 2025. Un record que Brice Cardi relie directement au modèle coopératif du réseau. « La liberté, la tranquillité et la rentabilité sont les trois piliers qui séduisent », explique Brice Cardi. Dans une période où les agences cherchent plus de souplesse et plus de visibilité économique, ce positionnement trouve un écho particulier.

Le dirigeant met en avant un modèle sans contrat imposé, une centrale d’achat, des outils mutualisés et une logique de services pensée pour alléger les coûts. Le raisonnement est clair : dans un marché où les charges augmentent plus vite que les revenus, la rentabilité redevient un sujet central. « Quand nos concurrents en franchise prennent entre 8 et 10 % sur le variable, nous, on s’est auto-plafonné à 3 %, et même 1,9 % au-delà d’un certain volume », souligne Brice Cardi. Derrière cette démonstration, il y a aussi un message adressé aux professionnels : dans une période où les marges se tendent, l’argument économique redevient central.

Taux, crédit : Le marché sous pression financière

Le cœur du sujet reste le financement. Si les taux repartent à la hausse, la mécanique est immédiate : les ménages empruntent moins, leur pouvoir d’achat immobilier recule et les projets deviennent plus difficiles à boucler. « Le marché repose sur deux piliers : vouloir et pouvoir, résume Brice Cardi. Vouloir, c’est la confiance, l’envie de se lancer, la capacité à se projeter. Pouvoir, c’est le crédit, donc la solvabilité.

Or, selon lui, ces deux leviers se fragilisent en même temps. Le climat géopolitique pèse sur le moral, tandis que la perspective d’un renchérissement du coût de l’énergie nourrit la crainte d’un retour de l’inflation et d’une nouvelle tension sur les taux. Concrètement, chaque hausse de taux réduit la capacité d’emprunt. C’est ce qui rend le marché plus lent, plus sélectif, plus exigeant. Brice Cardi dit d’ailleurs ne pas être surpris par les résultats du sondage mené auprès des agences du réseau : une majorité d’entre elles déclarent déjà subir les effets du contexte international.

Vendeurs : Arrêtez de croire aux miracles

Pour les vendeurs, le message est sans détour. Le temps ne joue plus en leur faveur. Dans un marché où les acheteurs ont retrouvé du choix, maintenir un prix trop ambitieux ou espérer un rebond rapide revient à prendre le risque de laisser passer le bon moment. « Il vaut mieux savoir écouter le marché maintenant plutôt que d’espérer un miracle qui ne se produira pas dans les quelques mois à venir », explique Brice Cardi. Le spectre de remontée des taux fragilise la capacité d’emprunt des acquéreurs, les propriétaires qui veulent vendre doivent être lucides sur le marché local.

Acheteurs : agir avant une dégradation des conditions

Dans ce contexte, le timing redevient central. Certains acheteurs — souvent les plus jeunes — accélèrent. Leur objectif : sécuriser un financement avant une éventuelle remontée des taux. « Des taux autour de 3 à 3,5 % restent attractifs à l’échelle historique », rappelle Brice Cardi. Attendre devient un pari. Et ce pari peut coûter cher : perte de capacité d’emprunt, conditions plus strictes, projets repoussés. Le marché ne s’arrête pas. Il change de règles. « Le temps ne jouera pas en faveur des attentistes », prévient Brice Cardi.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Brice Cardi sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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