Vendre trop vite peut faire perdre gros : Le nouveau casse-tête des agents immobiliers

En Île-de-France, la baisse des prix complique toujours les reventes rapides. Les agents immobiliers doivent aider leurs clients à arbitrer entre vendre, attendre ou revoir leur prix, surtout à Paris.

Le choc des taux amorcé début 2022 a cassé la mécanique du marché immobilier francilien. Selon les Notaires du Grand Paris, les prix ont chuté de 10 % entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2024, avant de ne regagner que 1,3 % en un an jusqu’au 3e trimestre 2025. Résultat : revendre un logement ancien après seulement quelques années reste une mauvaise opération, surtout à Paris et pour les appartements.

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Le choc des taux a tout changé : la revente rapide se paie cash

Les chiffres des Notaires du Grand Paris confirment une réalité bien connue des professionnels : revendre vite a toujours été risqué. L’immobilier récompense le temps long, pas les allers-retours rapides. Frais d’acquisition, éventuels travaux, coût du crédit et cycles de marché ont toujours rendu les reventes à court terme fragiles.

Mais ce qui était vrai hier l’est devenu beaucoup plus depuis la crise immobilière récente. Le choc de taux d’intérêt amorcé début 2022 a provoqué un net ralentissement de l’activité et une correction des prix qui s’est globalement stabilisée en 2025. Le prix francilien a baissé de 10 % entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2024, avant de progresser de 1,3 % en un an jusqu’au 3e trimestre 2025.

Sans même prendre en compte les frais liés à l’achat immobilier, un achat-revente sur cette courte période s’est donc avéré pénalisant. En Île-de-France, un appartement revendu après 3 ans enregistre une moins-value moyenne de 35 960 euros, pour une surface moyenne de 58 m². Les Notaires du Grand Paris montrent ainsi que les moins-values sont devenues quasi générales à très court terme.

Les maisons ne sont pas épargnées. À l’échelle régionale, leur revente après 3 ans se traduit par une moins-value moyenne de 43 800 euros, soit -11,7 %. En Petite Couronne, la perte moyenne atteint 58 400 euros. Dans les Hauts-de-Seine, elle grimpe à 104 700 euros.

Pour les agents immobiliers, le sujet n’a plus rien de théorique. Beaucoup de vendeurs raisonnent encore avec le prix payé en 2021 ou en 2022. Or ce prix ne correspond plus forcément au marché actuel.

Conseil pro En rendez-vous d’estimation, mieux vaut repartir de trois questions simples : quand le bien a-t-il été acheté, à quel prix, et le vendeur est-il obligé de vendre maintenant ?

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Paris décroche en tête des moins-values

C’est dans la capitale que les données des Notaires du Grand Paris sont les plus frappantes. À 3 ans, la moins-value moyenne atteint 50 350 euros pour un appartement parisien de 53 m². Dans les Hauts-de-Seine, elle s’élève à 44 530 euros pour 61 m². Dans le Val-de-Marne, elle atteint 29 640 euros pour 57 m².

Cette hiérarchie n’a rien d’anodin. Les marchés les plus chers ont aussi été les plus exposés au retournement récent. Les Notaires du Grand Paris soulignent que, dans ces territoires, l’ajustement des prix a été plus rapide en raison de niveaux de valorisation historiquement élevés, combinés à un ralentissement brutal de la demande solvable.

À 5 ans, Paris reste le point dur du marché. Les appartements y affichent encore une baisse de 10,1 %, soit une moins-value moyenne de 57 770 euros. La Petite Couronne recule de 5,2 %. À l’inverse, la Grande Couronne repasse légèrement en positif, avec +0,6 % pour les appartements. En Seine-et-Marne, en Essonne et dans le Val-d’Oise, les gains restent modestes, mais ils existent encore.

Autrement dit, le marché francilien ne se lit plus comme un bloc. Entre Paris, la Petite Couronne et les territoires plus périphériques, les écarts sont désormais trop marqués pour tenir un discours uniforme sur la reprise.

Conseil pro : Dans les rendez-vous vendeurs, il est plus convaincant de montrer l’évolution du secteur à 3 ans, 5 ans et 10 ans que de rester dans un commentaire général sur “le marché francilien”.

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Sur 10 ans, l’ancien reprend la main

La crise récente a accentué les moins-values à court terme, mais elle n’a pas effacé l’intérêt patrimonial du logement ancien. C’est l’autre enseignement fort de l’étude.

Sur 10 ans, les appartements progressent encore de 17,5 % en Île-de-France, soit une plus-value moyenne de 53 940 euros par logement. Paris reste le marché où les gains sont les plus élevés, avec +21,1 % sur 10 ans et une plus-value moyenne de 89 570 euros pour un appartement de 53 m². La Grande Couronne affiche des progressions plus modérées, mais régulières, avec +10,1 % et une plus-value moyenne de 18 300 euros.

Les maisons confirment elles aussi leur meilleure tenue dans le temps. En Île-de-France, elles affichent -0,4 % sur 5 ans, puis +12,0 % sur 10 ans, soit une plus-value moyenne de 35 400 euros. Sur 10 ans, des plus-values sont constatées dans tous les départements.

Les Notaires du Grand Paris rappellent d’ailleurs que les durées de détention se sont allongées au fil des années. En 2024, la vente d’un appartement intervient en moyenne 13,7 ans après son acquisition, contre 15,8 ans pour une maison. Ce simple chiffre dit beaucoup : l’immobilier ancien se raisonne d’abord dans la durée.

Conseil pro : Face à un acheteur inquiet, le bon argument n’est pas de promettre une plus-value. Il consiste à rappeler qu’un projet immobilier s’apprécie à l’échelle de plusieurs années, pas sur un horizon de 3 ans.

Pour les agents, la data notariale devient une arme anti-faux espoirs

Le principal intérêt de cette étude pour les professionnels est sa force pédagogique. Elle permet de remettre des chiffres clairs dans un marché où beaucoup de clients restent accrochés à leurs repères d’avant-crise.

Avec un vendeur qui a acheté récemment, la bonne question devient simple : faut-il vraiment vendre maintenant ? Si le projet n’est pas contraint, le sujet du calendrier doit être posé. Avec un vendeur qui doit céder son bien, l’enjeu change : il faut éviter la surestimation de départ, sous peine d’allonger les délais puis de subir une baisse plus brutale.

Avec les acheteurs, le raisonnement est différent. Il faut rassurer sans raconter d’histoire. Oui, la phase de correction s’est calmée. Mais non, cela ne signifie pas que les moins-values ont disparu sur les biens achetés récemment, surtout à Paris. Les marchés les plus chers restent les plus sensibles aux variations de solvabilité.

Dans ce contexte, les chiffres des Notaires du Grand Paris deviennent un vrai support de discours commercial. Ils permettent d’expliquer calmement qu’un bien acheté au plus haut ne se revend pas forcément au prix espéré, et qu’un projet immobilier retrouve de la cohérence à mesure que l’horizon de détention s’allonge.

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