Recherche immobilière : « On passe des moteurs de recherche aux moteurs de réponse », Franck Le Tendre (Omny)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Franck Le Tendre détaille la stratégie d’Omny : une IA conversationnelle pour qualifier les projets et un modèle sans abonnement pour les agents immobiliers.

Le modèle des portails immobiliers est-il en train de s’essouffler ? Dans Mon Podcast Immo, Franck Le Tendre, président d’Omny, défend une alternative bâtie sur l’IA conversationnelle et le paiement à l’usage. Son pari : mieux qualifier la demande des particuliers et alléger la facture des agents immobiliers.

La promesse est frontale : faire moins de volume, mais mieux. Ancien dirigeant de SeLoger et Meilleurs Agents Franck Le Tendre estime que le marché entre dans une nouvelle phase, où la recherche immobilière ne peut plus se limiter à des filtres et à des abonnements toujours plus coûteux. « On passe d’un univers où on avait des moteurs de recherche à un univers où maintenant on a des moteurs de réponse », explique t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

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La fatigue du modèle portail

Le diagnostic vise d’abord les usages. Côté particuliers, la recherche de logement reste dispersée, chronophage et anxiogène. Il faut multiplier les alertes, naviguer d’un site à l’autre, consulter des dizaines d’annonces et garder le sentiment diffus de pouvoir rater le bon bien. Trente ans après l’essor des portails, la promesse de simplification n’est donc, selon Franck Le Tendre, que partiellement tenue.

Mais la critique porte aussi sur le versant professionnel. Pour les agents immobiliers, les coûts de diffusion ont grimpé au fil du temps pendant que la qualité des contacts s’est, selon lui, dégradée. « Le retour sur investissement pour les professionnels s’est dégradé », affirme Franck Le Tendre au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Son constat est celui d’un marché arrivé à maturité, où la visibilité s’achète cher, sans garantir une efficacité équivalente.

L’IA pour sortir de la logique du filtre

Omny veut s’engouffrer dans cette faille. La plateforme repose sur une IA conversationnelle pensée comme un chasseur d’appartement numérique. Le particulier ne coche plus seulement des cases. Il décrit son projet de vie, ses contraintes de transport, son quartier idéal, la proximité d’un parc, d’une école ou le besoin de calme. L’objectif est de comprendre une intention, et non plus seulement une requête.

La nuance est décisive. « On ne va pas seulement présenter des biens qui cochent des cases, on va présenter des biens qui correspondent réellement à un projet de vie », explique Franck Le Tendre. Derrière l’argument technologique, l’enjeu est clair : contextualiser la recherche pour produire des contacts plus aboutis. Autrement dit, moins de demandes approximatives, plus de projets mûrs.

Un modèle économique à contre-courant

La rupture n’est pas seulement technique. Elle est aussi commerciale. Omny ne veut pas faire payer la simple diffusion des annonces. La plateforme récupère les données directement depuis les CRM ou les sites des professionnels, puis facture au moment où un rapprochement concret est réalisé entre un projet et un bien.

« Il ne va payer qu’à la mise en relation. C’est vraiment un paiement à l’usage », insiste Franck Le Tendre au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Les leads sont ensuite scorés par l’IA, sur une échelle de 0 à 100, avec un prix annoncé entre 5 et 50 euros selon leur degré de qualification. Le discours est calibré pour un marché sous tension : réduire les coûts fixes, payer uniquement quand le service est rendu, et limiter le temps perdu sur des demandes peu exploitables.

Une promesse de baisse des dépenses, reste à convaincre

Franck Le Tendre avance même une estimation : Omny pourrait, à terme, faire baisser de 30 à 50 % les dépenses de diffusion des agents immobiliers. L’argument s’appuie sur une réalité bien connue du secteur : face à la hausse des tarifs, de nombreux professionnels ne diffusent plus l’intégralité de leur stock sur les portails. « Le seul endroit où il y a tout le temps les offres, c’est sur leur site web », rappelle Franck Le Tendre.

C’est là que la promesse d’Omny se joue réellement : reconnecter l’inventaire réel des agences avec des particuliers jugés plus intentionnistes. La jeune plateforme dit déjà travailler avec des réseaux comme Orpi, Capifrance ou Médicis. Elle vise entre 80 000 et 100 000 leads monétisés en 2026. Sur le papier, la proposition est nette. Reste maintenant à voir si cette mécanique tiendra à l’échelle, dans un marché où la promesse de la qualification a déjà souvent été brandie.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Franck Le Tendre sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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