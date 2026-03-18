Immobilier : « On ne rend pas les agents bons, on rend les bons meilleurs », Michaël Benchabat (MeilleursBiens)

Dans Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Michaël Benchabat, fondateur de MeilleursBiens. Il défend un modèle à 100% de commission, dopé à l’IA, et réservé aux agents expérimentés au profil entrepreneurial.

Dans Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Michaël Benchabat, fondateur de MeilleursBiens. Le dirigeant défend un modèle sans rétrocommission, fondé sur un abonnement mensuel, des outils technologiques poussés et une sélection assumée de profils expérimentés. Dans un marché immobilier toujours plus exigeant, le réseau mise sur l’autonomie, l’équité et l’esprit entrepreneurial.

Le tri se durcit dans les réseaux immobiliers. Chez MeilleursBiens, la promesse est claire : laisser aux mandataires 100% de leur commission, à condition d’assumer un modèle d’abonnement et une logique d’entrepreneur. « Nous avons clôturé l’année avec une croissance de 25% », explique Michaël Benchabat, en revendiquant aujourd’hui 420 agents en France.

Newsletter MySweetimmo

Un modèle qui casse les codes de la rétrocommission

MeilleursBiens fait partie de ces réseaux de mandataires qui veulent rompre avec le schéma classique du partage de commission. Ici, pas de prélèvement sur les ventes réalisées par les agents : le réseau facture un abonnement mensuel et laisse ensuite chaque professionnel conserver l’intégralité du fruit de son activité. Pour Michaël Benchabat, la logique est d’abord économique, mais aussi idéologique. « Si vous êtes capable de faire 100% du travail, il est normal et logique que vous ayez 100% des fruits de votre travail », affirme t-il. Le dirigeant met aussi en avant un autre point de différenciation : la facturation à la journée des annonces diffusées sur les portails immobiliers. Un bien resté en ligne douze jours ne sera ainsi facturé que douze jours. Une manière, selon lui, de coller au plus près de l’usage réel et de défendre un modèle plus équitable.

La liberté comme argument pour les agents expérimentés

Derrière l’argument financier, MeilleursBiens cible un profil bien précis : des professionnels confirmés, déjà autonomes, et capables de piloter eux-mêmes leur activité. Le réseau ne cherche pas à séduire tout le monde.

« Les candidats qui s’épanouissent chez nous sont non seulement de bons professionnels, mais aussi des entrepreneurs », explique Michaël Benchabat. Chez MeilleursBiens, l’enjeu ne se limite pas au niveau de performance : il tient aussi à la capacité des agents à investir sur eux-mêmes et à assumer une vraie logique d’indépendance. « Les candidats qui s’épanouissent chez nous sont non seulement de bons professionnels, mais des entrepreneurs, car ils savent investir sur eux-mêmes », insiste le fondateur.

Cette exigence revendiquée éclaire aussi sa fermeté sur les recrutements. « Ça n’est pas rendre service d’accepter tout le monde », assume Michaël Benchabat. MeilleursBiens préfère ainsi écarter certains profils, notamment en reconversion, pour cibler des professionnels déjà aguerris. « On prend de bons agents, de bons pros, qui sont capables de rentrer des biens par leur propre travail », souligne-t-il. Une ligne claire, potentiellement clivante, mais parfaitement alignée avec la stratégie affichée par le réseau.

L’IA comme accélérateur, pas comme substitut

Autre socle du modèle défendu par Michaël Benchabat : la technologie. MeilleursBiens a développé sa propre plateforme en interne pour permettre aux agents de piloter toute leur activité depuis leur téléphone ou leur ordinateur. « Nous avons développé une plateforme extrêmement complète », explique-t-il. Estimation d’un bien, prise de mandat, signature électronique, diffusion d’annonce : l’objectif est de centraliser toute la chaîne de travail dans un même environnement.

Le réseau revendique surtout un usage très poussé de l’intelligence artificielle. « Beaucoup d’IA, pas pour remplacer l’humain, mais pour accélérer et augmenter nos agents sur le terrain », résume Michaël Benchabat. Rédaction d’annonces, home staging, recherche de biens, assistance en dehors des horaires de bureau : l’IA est ici pensée comme un levier d’efficacité, au service des professionnels, et non comme un substitut à leur expertise.

Une communication cash pour attirer les “bons profils”

Cette logique de différenciation se prolonge jusque dans la communication. Sur les réseaux sociaux, Michaël Benchabat assume un ton direct, parfois clivant, loin des discours consensuels. « De vouloir plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne », tranche-t-il au micro d’Ariane Artinian. Une manière, selon lui, de parler d’abord aux professionnels expérimentés, déjà installés dans le métier, et en recherche d’un modèle plus rentable.

Le message vise en particulier les agents venus d’agences traditionnelles ou d’autres réseaux de mandataires, où la rétrocommission reste la norme. Michaël Benchabat avance un gain moyen de plus de 30% de commission pour ceux qui rejoignent MeilleursBiens. Mais au-delà de l’argument financier, il met en avant des retours très concrets. « Grâce à vous, j’ai pu faire un apport important pour ma résidence principale » ou encore « j’ai pu payer des études à ma fille », rapporte-t-il. Des témoignages que le dirigeant érige en validation de son modèle.

La ligne de conduite, elle, tient en une formule. « Chez MeilleursBiens, on ne rend pas les agents bons, mais on rend les bons meilleurs », conclut Michaël Benchabat au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Une signature nette, qui résume le pari du réseau : miser moins sur le volume que sur une sélection assumée de professionnels déjà solides.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Michaël Benchabat sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements