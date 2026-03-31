Agents immobiliers : Pourquoi vous devez faire accepter la baisse des prix avant que les ventes ne se bloquent

Avec la remontée des taux et le retour du taux d’usure, les agents immobiliers doivent faire évoluer leur discours pour convaincre les vendeurs d’ajuster leurs prix.

La remontée des taux immobiliers complique à nouveau le financement des ménages au printemps 2026. Pour les agents immobiliers, le sujet n’est plus seulement de trouver un acheteur, mais de s’assurer qu’il peut aller au bout de son projet. Dans ce contexte, convaincre les vendeurs de revoir leur prix devient un enjeu commercial central.

Newsletter MySweetimmo

Les taux de crédit repartent à la hausse

Le mouvement reste progressif, mais il est bien enclenché. Depuis la mi-mars, les taux de crédit immobilier repartent à la hausse après plusieurs semaines de baisse.

En toile de fond, les tensions géopolitiques ont provoqué une remontée des taux obligataires. L’OAT à 10 ans, qui sert de référence aux banques, est ainsi passée de 3,30 % à 3,92 % en un mois.

Dans la foulée, les premiers barèmes d’avril ont commencé à remonter. Selon Vousfinancer, plusieurs établissements ont relevé leurs taux de 0,10 point en moyenne, avec des hausses pouvant atteindre 0,30 point. « Cette remontée des taux, même limitée, suffit à réduire la capacité d’emprunt des ménages », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Pour les acquéreurs, l’impact est immédiat. À mensualité égale, le budget diminue. Dans un marché où de nombreux projets sont calibrés au plus juste, quelques dixièmes de point suffisent à fragiliser une opération.

Le marché ne manque pas forcément d’acheteurs. Mais tous ne peuvent plus acheter. Aujourd’hui, un bien peut susciter de l’intérêt, générer des visites, voire faire naître une offre, puis échouer au moment du financement.

À lire aussi Logiciel de transaction : Comment les agences immobilières gagnent en efficacité en 2026

Le taux d’usure complique encore un peu plus l’équation

À cette remontée des taux s’ajoute un autre facteur de tension : le taux d’usure.

Pour le deuxième trimestre 2026, certains seuils ont légèrement reculé, alors même que les conditions bancaires se durcissent. Or ce plafond réglementaire, fixé par la Banque de France, intègre non seulement le taux nominal, mais aussi l’assurance emprunteur et l’ensemble des frais liés au crédit.

Résultat, certains dossiers peuvent être refusés non pas parce que les emprunteurs présentent un mauvais profil, mais parce que le coût total du financement dépasse le seuil autorisé. « On risque de revoir des situations où des ménages solvables se retrouvent exclus du crédit à cause du taux d’usure », alerte Julie Bachet, directrice générale du courtier VousFinancer.

Pour les agents immobiliers, ce point change la lecture du marché. Le sujet n’est plus seulement de positionner un bien au bon niveau de prix. Il faut aussi s’assurer que ce prix reste compatible avec les conditions de financement du moment.

À lire aussi Immobilier : 96 % des vendeurs SAFTI satisfaits selon une enquête Kantar

La capacité d’emprunt pèse de nouveau sur le bon prix

Cette évolution modifie la manière de fixer le bon prix. Jusqu’ici, celui-ci reposait d’abord sur les références de marché : transactions récentes, biens comparables, niveau de la demande locale. Avec le retour des tensions sur le crédit, un autre paramètre redevient déterminant : la capacité de financement des acheteurs.

Un bien surévalué ne se contente pas d’attirer moins de visites. Il réduit aussi le nombre d’acquéreurs capables d’aller au bout du projet. Plus les taux remontent, plus ce filtre se resserre.

Dans ce contexte, le prix ne dépend plus uniquement du marché. Il dépend aussi de la solvabilité réelle des ménages au moment de l’achat. Un bien peut donc plaire, sans pour autant trouver un acquéreur en mesure de le financer.

Pour les vendeurs, cette réalité est souvent difficile à entendre. Beaucoup continuent de raisonner à partir des prix signés hier ou des annonces affichées dans leur quartier. Or ces repères deviennent moins opérants lorsque le crédit se tend.

Ce que les agents doivent dire aux vendeurs pour faire passer la baisse

Face à des vendeurs encore attachés aux prix d’hier, un discours frontal sur la baisse fonctionne rarement. Les professionnels ont plutôt intérêt à déplacer le débat.

Le premier levier consiste à partir du budget des acheteurs. Expliquer qu’un même ménage peut aujourd’hui emprunter moins qu’il y a quelques mois permet de rendre visible l’évolution du marché. Le message passe mieux lorsqu’il repose sur une réalité simple : ce ne sont pas forcément les biens qui ont brutalement perdu de la valeur, ce sont aussi les acquéreurs qui ont perdu du pouvoir d’achat immobilier.

Le deuxième levier consiste à remettre la banque au centre de la discussion. Un acheteur positionné au prix ne suffit plus si son dossier de financement échoue. Cette approche permet de sortir d’un débat abstrait sur la valeur du bien pour ramener la conversation à un critère concret : la faisabilité de la vente.

Le troisième levier concerne le temps. Un bien affiché trop cher tend à s’installer sur le marché. Les visites se raréfient, les acheteurs deviennent plus prudents, les négociations se durcissent et, au bout du compte, la correction peut être plus forte. Présenté ainsi, l’ajustement du prix n’apparaît plus comme une concession, mais comme une stratégie pour préserver les chances de vendre dans de bonnes conditions.

Dans les rendez-vous, certaines formulations peuvent aider à faire passer le message sans braquer le vendeur. Un agent peut par exemple rappeler qu’il y a trois mois, un acheteur avec la même mensualité pouvait financer davantage. Il peut aussi souligner que le vrai acheteur, aujourd’hui, n’est plus seulement celui qui visite, mais celui que la banque accepte. Enfin, il peut expliquer que plus l’ajustement tarde, plus le risque est de devoir corriger davantage plus tard.

Dans cette phase de marché, la valeur ajoutée de l’agent ne tient donc plus seulement à sa capacité à diffuser une annonce ou à organiser des visites. Elle repose aussi sur son aptitude à faire comprendre aux vendeurs que le prix de vente doit désormais intégrer une donnée redevenue décisive : l’accès au crédit. C’est à cette condition que les transactions pourront encore se conclure avant que le marché ne se grippe davantage.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements