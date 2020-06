Covid-19 : Les 8 propositions de la FNAIM pour relancer l’immobilier

L’ immobilier , créateur de richesse et d’emplois pour l’économie française

Les effets de la pandémie de COVID-19 risquent d’impacter fortement et pour de longs mois l’économie française et mondiale (la Banque de France anticipe une chute du PIB d’au moins 10% cette année et prévoit un retour au niveau d’avant la crise pas avant 2022). Afin de limiter l’impact de la crise et permettre un redémarrage de l’économie, de nombreux plans de relance voient le jour. Dans ce contexte, elle dresse 8 propositions pour un plan de relance pour le logement et rappelle que cette industrie est un enjeu majeur pour l’économie du pays et pour des millions de Français.

On l’oublie trop souvent, l’activité immobilière est un secteur majeur de l’économie nationale. L’ensemble des dépenses pour l’achat de logements neufs et existants (terrains et gros travaux inclus) représente 337 milliards d’euros. La filière dans son ensemble représente environ 2,5 millions d’emplois, non-délocalisables. Pour la FNAIM dont les adhérents sont des TPE durement impactées par la crise implantées et implantées sur le territoire, l’immobilier ne doit pas être le grand oublié mais au contraire un des rouages essentiels de la relance.

« La politique du logement en France a toujours reposé sur 4 piliers : le logement locatif social, un parc privé locatif important, l’accession et l’aide à la personne. Un plan de relance sectoriel doit reposer sur trois principes : l’équilibre des territoires, la rénovation énergétique et une politique de l’offre qui doit concerner l’ensemble de la filière : neuf et ancien», explique Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM.

Pour la FNAIM, le logement peut jouer un rôle de catalyseur de la relance du pays, si quatre impératifs sont réunis : créer les conditions générales de la confiance des Français dans l’avenir, en faire pour les années futures un support d’investissement solide et attractif, ne pas envoyer de signaux contraires, fût-ce pour corriger le déséquilibre des finances publiques inévitablement mises à mal par la crise.

Promouvoir une politique du logement équilibrée, partout sur le territoire

1. Étendre le Denormandie dans l’ancien à toutes les villes

Le dispositif Denormandie dans l’ancien présente l’avantage de drainer des copropriétaires solvables, de remobiliser des logements anciens rénovés occupés par des locataires propres à conforter une zone de chalandise. La rénovation fait travailler des artisans locaux sur tout le territoire et il n’y a aucune conséquence sur l’artificialisation des sols.

2. Mettre un terme au zonage

Le zonage accentue les déséquilibres territoriaux en concentrant les investissements uniquement sur des zones dites tendues contribuant en réalité à concentrer l’offre au détriment des autres territoires, sans contribuer à détendre le marché.

Innover pour donner aux ménages les moyens de la rénovation énergétique