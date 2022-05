Immobilier Paris 16ème : Auteuil, un marché dynamique à la demande constante

Etat des lieux du marché immobilier à Paris dans le 16ème arrondissement avec Alexandre LOUVET, Directeur de l’agence Vaneau Auteuil – Passy.

Une clientèle familiale qui investit pour des projets de vie

Le marché est très actif au 2e trimestre 2022, avec une activité toujours aussi dynamique sur le 16ème arrondissement, où la demande reste supérieure à l’offre. La clientèle, familiale, est en très grande majorité française. Les acquéreurs investissent pour un projet de vie, à minima sur 5 ans, et sont très attentifs à la sectorisation des écoles : Jean- Baptiste-Say à Auteuil, Janson de Sailly pour le nord du 16ème.

Vaneau est très optimiste pour les prochains mois, le quartier d’Auteuil s’est particulièrement redynamisé, car moins cher qu’au nord du 16ème. De nombreux commerces ont ouvert Avenue Mozart. Il est également proche du périphérique donc pratique pour nos clients.

Des maisons entre 3 et 7 millions d’€ qui se vendent en 48 heures

La majeure partie de la demande se concentre sur des biens entre 80 et 140 m2, avec des budgets allant jusqu’à 2 500 000 euros. Les maisons en pleine propriété sont également très recherchées. Dans le quartier de Villa Montmorency, les prix démarrent aux alentours de 7 millions d’euros, et du côté du Hameau Boileau, vers les 3 millions d’euros. Des biens sur ces secteurs partent en 48 heures.

Les prix moyens d’Auteuil et Passy ? Comptez 11 500 € à 15 000 le m2 pour un appartement

Concernant les prix, ils se sont stabilisés. Les taux d’intérêt augmentent, les acheteurs se positionnent donc un plus rapidement sur certains biens. Dans le quartier d’Auteuil, les prix oscillent entre 11 500 et 13 500 € du m2. À Passy, nous sommes entre 12 500 et 15 000 du m2.

Jusqu’à 120 000 € le double box

Nous constatons un phénomène de plus en plus important sur le 16ème arrondissement : les parkings se font de plus en plus rares, le stationnement est un vrai sujet. De ce fait, un double box peut se vendre entre 110 et 120 000 euros.

Des exemples de biens vendus dans le 16ème arrondissement

Appartement SUCHET-RAFFET – 162 m2 – Vendu 13 000 €/m2

Exclusivité – Au 9ème étage avec ascenseur, appartement traversant familial de 6 pièces, de 162 m2 avec 2 grands balcons et 1 chambre de service. Double séjour avec une splendide vue dégagée sur l’Hippodrome d’Auteuil. 3 chambres. Cave, gardien et chambre de service.

Appartement PASSY / TOUR EIFFEL – 210 m2 – Vendu 14 500 €/m2

Appartement avec vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel, situé au 2ème étage d’un immeuble Haussmannien. Il comprend : belle entrée desservant un double séjour et une salle à manger, 3 chambres, une cuisine aménagée. Studio de 15m2. Deux caves. Gardienne.