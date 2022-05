Immobilier Paris 15e Saint-Charles : Des biens familiaux autour de 11 000 à 12 000 euro le m²

Etat des lieux du marché immobilier à Paris dans le 15e arrondissement quartier Saint-Charles avec Laurent Wargnier, Directeur Vaneau Saint-Charles.

La conjoncture immobilière sur notre quartier est bonne pour notre clientèle française de cadres et de familles qui jouent un rôle important, notamment sur le marché des biens familiaux entre 1 million d’euros et 2,5 millions d’euros, le plus tendu dans l’arrondissement. Un exemple ? Notre agence immobilière a vendu rapidement un appartement de 110 m² au dernier étage ascenseur avec terrasses de 50 m² et sa magnifique vue sur la tour Eiffel…avec une petite négociation, à 15 000 €/m² !

Des baisses de prix pour les mauvais DPE

Du fait du plan climat, les biens présentant un mauvais DPE, les prix peuvent baisser dans certains cas ; cela touche plus fortement les petites surfaces.

Nombre de primo-accédants attendent des baisses de prix

Pour conclure, avec l’augmentation progressive des taux d’intérêt, les primo-accédants se font rares et nous constatons une certaine réticence des futurs acquéreurs/vendeurs en ce qui concerne l’évolution du marché immobilier. La crainte d’une détérioration du contexte économique pèse sur leur projet d’acquisition et ils sont de plus en plus nombreux à attendre une baisse des prix.

Le marché immobilier s’ajuste depuis quelques semaines, marqué par l’arrivée des mesures restrictives liées au plan climat.

Les biens les plus recherchés ? Les biens familiaux avec 2 ou 3 chambres

Les prix n’évoluent plus et la demande reste focalisée sur les biens familiaux, 2 ou 3 chambres, pour des personnes habitant déjà à Paris. Ces derniers sont désormais stabilisés entre 11 000 et 12 000 €/m² pour les quartiers Charles Michels / Zola / Commerce / Boucicaut.

L’analyse de marché et les chiffres ci-dessus émanent de Laurent Wargnier, directeur de l’agence immobilière Vaneau Saint-Charles.

Vous souhaitez vous aussi partager votre analyse de la conjoncture immobilier dans voter secteur ? Ecrivez-vous ici : hello@mysweetimmo.

Voir les commentaires