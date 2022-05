Immobilier : 1 175 000 ventes au cours des 12 derniers mois et des prix en hausse de +7,3%

Les indices notaires Insee des prix des logements anciens du premier trimestre 2022 viennent de sortir. Ce qu’il faut retenir.

Au premier trimestre 2022, la hausse des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) se poursuit : +1,5 % par rapport au quatrième trimestre 2021 (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après +1,6 % et +2,1 % aux trimestres précédents selon les indices notaires-insee des prix des logements anciens publiés aujourd’hui.

Sur un an, la hausse des prix se poursuit : +7,3 %, après +7,1 % et +7,5 %. Depuis le quatrième trimestre 2020, la hausse est plus marquée pour les maisons (+9,2 % en un an au premier trimestre 2022) que pour les appartements (+4,7 %).

En Île-de-France, les prix des maisons anciennes augmentent beaucoup plus vite que ceux des appartements anciens

Au premier trimestre 2022, les prix des logements anciens en Île-de-France augmentent à nouveau : +0,7 % par rapport au quatrième trimestre 2021, après –0,1 % et +1,4 % aux trimestres précédents.

Sur un an, les prix augmentent également : +2,5 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, après +2,3 % au quatrième trimestre 2021 et +4,0 % au troisième trimestre. Cette hausse est nettement plus marquée pour les maisons (+5,7 % sur un an, après +6,6 % au quatrième trimestre 2021 et +7,0 % au troisième trimestre) que pour les appartements (+0,9 % sur un an, après +0,3 % et +2,6 %). Ce plus fort dynamisme des prix des maisons en Île-de-France s’observe depuis le quatrième trimestre 2020.

À Paris, les prix des appartements sont de nouveau en légère baisse : –0,6 % entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, après –0,9 % au quatrième trimestre 2021 et +0,7 % au troisième trimestre. Sur un an, les prix des appartements parisiens sont également en baisse (–1,2 %).

En province, la hausse des prix des logements anciens se poursuit

Au premier trimestre 2022, les prix des logements anciens en province augmentent de +1,8 %, après +2,3 % au quatrième trimestre 2021 et +2,4 % au troisième trimestre.

Sur un an, les prix accélèrent de nouveau : +9,3 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, après +9,0 % et +8,9 %. Depuis le début de l’année 2021, la hausse des prix des maisons en province (+10,0 % sur un an au premier trimestre 2022) est plus forte que celle des appartements (+7,8 %), ce qui ne s’était pas produit en 2019 et 2020.

Le nombre de transactions annuelles se stabilise fin mars 2022

Au premier trimestre 2022, le volume annuel de transactions se stabilise : en mars 2022, le nombre de

transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1 175 000, après 1 177 000 fin décembre 2021.

Les données ci-dessus émanent des indices notaires-insee des prix de logements anciens au 1er trimestre 2022.