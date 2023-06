L’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) et Vilogia, acteur majeur de l’immobilier social, ont annoncé un partenariat unique en son genre pour offrir une formation de pointe et des opportunités de carrière aux futurs professionnels de l’immobilier.

Fondée en 1972, l’ESPI s’est établie comme un leader dans la formation professionnelle en immobilier. D’un autre côté, Vilogia est reconnue pour son expertise en matière de gestion locative, construction et aménagement.

Cette alliance stratégique permettra aux étudiants de l’ESPI de collaborer étroitement avec Vilogia, leur offrant des formations et des stages professionnels. Ces expériences enrichissantes donneront aux étudiants l’opportunité d’acquérir des compétences pratiques précieuses et une connaissance approfondie du secteur de l’immobilier.

En outre, les étudiants auront l’occasion de réaliser des stages au sein de Vilogia, leur permettant de découvrir de nouvelles perspectives de carrière dans l’industrie immobilière.

Un marché immobilier en constante évolution

Les programmes de formation développés par l’ESPI sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques d’un marché immobilier en constante évolution. Leur but est de préparer les étudiants à une carrière fructueuse dans ce secteur. Avec l’expertise et l’innovation apportées par Vilogia, ces programmes seront encore plus riches et adaptés aux besoins du secteur.

En collaborant ensemble, l’ESPI et Vilogia sont déterminées à fournir des opportunités de formation et de carrière enrichissantes aux étudiants et aux futurs professionnels de l’immobilier. Ce partenariat représente une avancée majeure pour l’éducation dans le secteur immobilier, promettant d’ouvrir de nouvelles voies passionnantes pour les futurs professionnels de ce domaine.