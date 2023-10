« Une crise inédite et durable », Véronique Bédague, Présidente, Nexity

« Dans un environnement de marché dégradé, l’activité commerciale des neuf premiers mois s’inscrit dans la continuité du premier semestre.

Notre positionnement de référence sur l’ensemble de nos marchés et notre politique commerciale agile, orientée vers les ventes en bloc depuis 2022, grâce notamment aux partenariats de long-terme noués avec les bailleurs privés ou publics, nous permettent de faire mieux que le marché.

Nous vivons une crise inédite et durable, et les équipes sont mobilisées pour nous permettre d’y faire face : renforcement de l’efficacité opérationnelle, gestion rigoureuse du BFR et de l’endettement, travail sur le prix de revient de nos opérations, et adaptation de la feuille de route stratégique aux nouvelles donnes de marché.

Nous avons engagé un processus de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur nos métiers de gestion et de distribution, afin de permettre le développement de ces activités et d’accélérer le pivot de notre modèle vers la régénération urbaine et les nouveaux usages.

Nexity bénéficie d’un bilan solide et de savoir-faire incomparables que nous avons su démontrer récemment dans le cadre du partenariat avec Carrefour par exemple, permettant de renforcer davantage notre position de leader de la ville durable, en se donnant les marges de manœuvre nécessaires pour saisir toutes les opportunités de marché.