Crédit immobilier : La hausse des taux est-elle derrière nous ?

De nombreux barèmes reçus sont orientés à la hausse : entre 10 et 40 points (plus rarement) de base. Toutefois, depuis la rentrée de septembre, nous notons un ralentissement de la hausse qui se traduit également aujourd’hui par des barèmes stables, rares mais présents, ainsi que 2 banques qui baissent leur barème de 10 ou 20 points de base en fonction des profils.

C’est une première et même si ces établissements n’étaient pas les mieux positionnés cela démontre que nous sommes, comme nous l’évoquions, dans la phase d’atterrissage.

La normalisation de taux est en cours

« Le ralentissement de la hausse est plus marquée que les 2 mois précédents. En effet, nous le constations déjà en septembre et en octobre avec des barèmes tous à la hausse mais avec une amplitude moindre. Pour ce mois de novembre, ce sont certains barèmes stables qui amplifient ce phénomène. La normalisation est en cours et elle se traduit même par un taux d’usure en faible hausse. Ainsi pour les prêts de 20 ans et plus, nous notons la plus faible hausse depuis le début de l’année et la mensualisation du calcul du taux d’usure. Seulement 10 points de base conformément à la hausse que nous constations dans les barèmes. Le coup de chaud sur l’OAT 10 ans du mois dernier aura été de courte durée, la stabilisation du coût de l’argent côté BCE constitue le terreau favorable à une stabilisation du prix du crédit immobilier. C’est une excellente nouvelle pour les emprunteurs et pour l’ensemble des professionnels de l’immobilier qui ont besoin de retrouver de la sérénité », explique Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.