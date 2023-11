Immobilier : Le Groupe d’agences Joya opte pour la GLI Garantme

Joya a fait appel à Garantme pour proposer son produit de Garantie Loyers Impayés (GLI). Avec un portefeuille de plus de 3 000 lots et 60 collaborateurs, Joya a réussi à augmenter significativement sa valeur tout en assurant la satisfaction de ses bailleurs grâce à la GLI.

Grâce à son expertise et son implication, Joya, groupe d’agences spécialisé dans la gestion locative et dirigé, depuis 15 ans par Guillaume Varnier, couvre entre 50% et 80% de son parc locatif en GLI, surpassant largement la moyenne du marché qui est de 25%. Cette couverture élevée garantit des relations solides avec les bailleurs tout en protégeant les revenus de Joya, même en cas d’impayés.

« La GLI permet de transformer l’investissement immobilier locatif en un produit financier à rendement fixe presque garanti. En mettant en avant la sécurité, la modicité du prix et la rapidité d’indemnisation, nous offrons aux bailleurs une tranquillité d’esprit financière. Cela se traduit également par des revenus réguliers et stables, ce qui évite tout problème de trésorerie pour les les bailleurs, souvent à flux tendus », explique Guillaume Varnier, Dirigeant de Joya.

Augmenter la Valeur de Joya grâce à la GLI

La collaboration avec Garantme a permis à Joya d’augmenter de 56% la valeur de chaque mandat, et donc de valoriser Joya dans son ensemble. En misant sur la GLI, Joya a su développer des relations de confiance avec les bailleurs, générant ainsi de la fidélité et un service client de qualité. De plus, la gestion professionnelle de la GLI et la fluidité de la relation avec Garantme ont permis d’améliorer considérablement l’expérience de Joya et de ses partenaires.

Garantme : la vision d’une GLI inclusive et intégrée

« Chez Garantme, la GLI est considérée comme un sujet universel et patrimonial, offrant un rendement certain aux bailleurs», explique Thomas Reynaud, fondateur et CEO de Garantme.

L’entreprise s’efforce de fournir les meilleurs outils et services aux agences immobilières pour fluidifier la gestion de leur portefeuille locatif. En plus d’accompagner ses partenaires sur divers verticales afin d’optimiser leur activité, Garantme permet également aux agences de sous-traiter la demande d’agrément au locataire, offrant ainsi une approche complète et intégrée de la GLI.

La GLI Garantme permet aux agences immobilières d’optimiser leur stratégie commerciale et d’augmenter leur valeur.