Immobilier : De La Cour Au Jardin invite les professionnels à développer leurs propres équipes 

Pour mieux mailler le territoire et attirer de nouveaux professionnels, De La Cour Au Jardin propose désormais à ses conseillers de constituer et d’animer une équipe sur leur secteur.

Après avoir décidé, il y a quelques mois, de faire des propriétaires de chambres d’hôtes des conseillers immobiliers De La Cour au Jardin, le réseau créé par Isabelle Larochette tend cette fois la main à ceux qui souhaitent développer et animer une équipe de commerciaux sur leur territoire.

Pour mener à bien ce projet, le réseau de mandataires, spécialisé dans les biens de charme, a créé, cet été, le « Cercle des managers ».

Les conseillers qui intègreront ce cercle seront chargés de recruter des conseillers immobiliers et ils travailleront selon le modèle d’entreprise de MLM (Multi Level Marketing) qui permet aux conseillers/managers de générer des revenus sur leurs propres ventes, mais aussi de s’assurer un revenu additionnel sur les ventes de leurs équipes.

Un revenu additionnel pour développer sa propre entreprise

« Nous avons une forte de demande sur des territoires que nous ne couvrons pas, précise Karine Alcantara, associée chez De La Cour Au Jardin. L’enseigne et le concept plaisent énormément. C’est très frustrant de ne pas répondre à cette demande. Renforcer la présence sur nos équipes partout en France en recrutant de nouveaux conseillers est donc une évidence. »

L’état d’esprit De La Cour Au Jardin

De La Cour Au Jardin ne veut pas développer à tout va le MLM comme dans d’autres grands réseaux de mandataires, mais souhaite plutôt donner à ceux qui ont l’âme d’un manager la possibilité d’exercer ce talent, de transmettre leurs compétences, leur passion…

« L’idée date d’un an, reprend Karine Alcantara. Elle a mûri. Nous ne savions pas trop quoi en faire. Le système MLM tel qu’on le voit ailleurs ne plaisait pas. Nous ne voulions pas ressembler à ces grands réseaux qui pratiquent le MLM. Des professionnels qui ont l’habitude de développer des équipes nous ont approchés. Nous nous sommes dit : pourquoi pas ! On ne va pas se fermer les portes. Nous avons adapté le MLM à l’esprit De La Cour au Jardin. »

Un barème de rémunération simplifié chez De La Cour Au Jardin

Le MLM De La Cour Au Jardin ne compte que deux paliers de rémunération : 7 % encaissés par le manager sur les honoraires perçus par la 1ère recrue. Et 3 % encaissés sur les honoraires perçus par la recrue de la recrue.

Si De La Cour Au Jardin ne ferme pas la porte aux personnes en reconversion, le réseau donne la priorité aux personnes déjà expérimentées. Et surtout à ceux qui correspondent aux valeurs et à l’ADN du réseau. Chaque intégration devra être validée par la tête de réseau.

Les managers seront en formation toute l’année pour les aider et les encadrer dans le développement de leur équipe. « Manager est un autre métier. Il faut avoir cette fibre-là. Cela demande du temps… Sinon, ce n’est pas possible et ce sera au détriment de leur propre production. »

Aujourd’hui De La Cour Au Jardin compte une trentaine de conseillers immobiliers. Le réseau espère grossir les rangs et atteindre les 50 conseillers d’ici un an. L’aventure démarre début janvier 2024. À suivre …

Par Olivia Delage