"La satisfaction client au cœur de chacune de nos actions"

En live du salon RENT, le salon de la Proptech, Ariane Artinian reçoit Alexandra Dien, pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Des opportunités inédites pour les professionnels de l’immobilier

Alexandra Dien met en lumière le partenariat stratégique d’envergure récemment noué par Septeo. « Notre entreprise devient une référence pour les adhérents de la FNAIM », annonce-t-elle. Ce partenariat ouvre des opportunités inédites, notamment en offrant une passerelle entre FNAIM légal by Modelo, les solutions SPI de Septeo, et la solution de transaction Netty. Cette collaboration marque un tournant significatif promettant d’enrichir les services proposés aux professionnels de l’immobilier.

A lire et à écouter aussi « La FNAIM et Septeo renforcent leur partenariat », Etienne Petit

La chaîne de valeur globale du marché immobilier

La force de Septeo ADB, selon Alexandra Dien, réside dans sa capacité à intégrer ses clients dans la chaîne de valeur globale du marché immobilier. « Depuis la captation de lead vendeurs jusqu’à la gestion de biens, nous couvrons à 360 degrés les besoins fonctionnels de nos clients ». Cette approche permet à Septeo ADB de se distinguer nettement sur le marché, offrant une gamme complète de services adaptés aux exigences du secteur.

« Septeo ADB compte aujourd’hui aujourd’hui un peu plus de 2500 clients administrateurs de biens, et 200 collaborateurs dédiés aux métiers de la gestion locative, du syndic, et de la location saisonnière« , précise la directrice générale.

A lire et à écouter ausso « L’IA pour améliorer la rentabilité des agents immobiliers », Jean-Pierre Domingo

Le client d’abord

Depuis sa récente prise de fonction, Alexandra Dien observe que « la satisfaction client est au cœur de chaque initiative chez Septeo« . Cette approche centrée sur le client se révèle non seulement rafraîchissante mais également cruciale pour le succès continu de l’entreprise. Elle reflète un engagement profond envers la qualité et la personnalisation des services, qui sont essentiels dans un secteur aussi compétitif.

A lire et à écouter aussi « L’IA permettra à nos clients de passer la crise », Hugues Galambrun