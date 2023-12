Aujourd’hui, posséder un site Internet semble être devenu une évidence pour tous les professionnels de l’immobilier. Malheureusement, l’absence de certains réflexes continue de pénaliser leur visibilité digitale. Découvrez 7 erreurs à ne pas commettre lors de la création de votre site avec Fabien Alexandre, le fondateur de Steolo, agence de SEO immobilier.

Depuis déjà quelques années, posséder un site Internet est vital pour l’immense majorité des professionnels de l’immobilier. C’est encore plus le cas en 2023, compte tenu du recul net du nombre de transactions. Examinons ensemble sept erreurs à éviter pour maximiser sa présence en ligne et favoriser le succès de son entreprise, même en période de crise.

1. Négliger le SEO lors de la conception

L’une des erreurs les plus pénalisantes est de créer un site sans penser à sa visibilité. En agissant ainsi, on prend le risque d’être inapparent et de devoir consentir à de lourds investissements dans le futur qui auraient pu être largement absorbés dans un budget global.

La création d’un outil doit toujours s’inscrire dans la volonté de promouvoir une entreprise et ses services. Parmi les canaux d’acquisition, on retrouve évidemment le SEO ou référencement naturel qui est reconnu comme le plus performant sur le web. Google reste le site Internet le plus visité et 70% des internautes prennent le soin d’éviter les annonces publicitaires.

Rappel : Le SEO est l’ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la visibilité des pages d’un site dans les résultats naturels des moteurs de recherche.

2. Oublier de s’adresser à sa cible

L’une des choses marquantes sur de nombreux sites immobiliers, c’est aussi l’absence de discours pour certaines cibles.

Même si aujourd’hui l’enjeu de séduire les acquéreurs s’est renforcé, celui d’intéresser les vendeurs reste important. Pourtant, avec le moteur de recherche de biens, les annonces, ou les textes souvent publiés, le déséquilibre est frappant entre les acquéreurs et les vendeurs.

Il faut s’adresser à sa cible pour la séduire, c’est le b.a-ba. Ainsi, encore trop de sites ne comportent pas de page “Vendre” pour montrer les services mis en place et la méthodologie appliquée pour céder un appartement ou une maison de manière optimale.

3. Ne pas investir dans des générateurs de leads

L’objectif final d’un site Internet n’est pas forcément d’augmenter sa visibilité, mais bien souvent de générer de nouveaux leads. Pour qu’un site remplisse cette mission, il est important de mettre en place des outils capables de générer automatiquement des leads chauds, froids, ou tièdes.

Pour savoir quels outils utiliser, il faut étudier la concurrence pour ne pas lui laisser prendre de l’avance et proposer des solutions exclusives.

💡Idées : N’hésitez pas à proposer l’inscription à une newsletter, le téléchargement d’un livre blanc, ou encore un estimateur en ligne.

Remarque : De nombreuses agences immobilières s’interrogent sur la pertinence ou non d’intégrer un estimateur en ligne sur leur site. Il le faut, car si un internaute se rend sur plusieurs outils, et face à son impatience, il y a peu de chance qu’il opte pour l’entreprise qui ne lui permet pas d’avoir une réponse rapide. L’enjeu est donc plutôt de trouver un estimateur fiable.

4. Ne pas se démarquer de la concurrence

La concurrence est féroce dans le secteur immobilier tant les acteurs sont nombreux. Cette forte présence contribue à la création de solutions-métiers qui permettent de baisser les coûts, mais qui ont le désavantage d’uniformiser les entreprises. Il n’est d’ailleurs pas rare de tomber sur des agences concurrentes proposant des sites web presque identiques, et en tout cas toujours basés sur le même modèle.

Pour inciter les internautes à choisir votre service, vous devez vous démarquer. Il est essentiel de proposer quelque chose de différent. Innovez en matière de design, de fonctionnalités et de discours de marque.

5. Ignorer l’optimisation du taux de conversion

L’optimisation du taux de conversion est un KPI clé pour pérenniser et développer sa structure. Les disciplines qui s’intéressent à l’optimisation de cet indicateur permettent de mieux valoriser le trafic d’un site.

Parmi les techniques à exploiter, on retrouve évidemment le CRO ou le remarketing. Intégrez-les dans votre stratégie pour développer votre agence !

6. Négliger la réassurance

Les internautes qui se rendent sur votre site ne vous connaissent probablement pas. Pour les rassurer et les inciter à vous faire confiance, il est essentiel de leur envoyer les bons messages et les bonnes informations. Les rassurer est primordial.

Mettez en avant vos réussites passées, les témoignages de vos clients, vos affiliations à des organismes professionnels. Dans l’ensemble, assurez-vous que votre site renvoie de la crédibilité.

7. Oublier le plan de redirection

Les changements sur un site Internet sont nombreux et certains peuvent impacter la visibilité d’une marque. Par exemple, lors d’une refonte, il n’est pas rare de devoir changer certaines URLS. Pour ne pas perdre vos bonnes positions SEO, ou encore pour éviter les erreurs 404, il est nécessaire de prévoir un plan de redirection.

Malheureusement, de nombreux professionnels de l’immobilier ou d’autres secteurs ignorent cette étape importante et pénalisent leur entreprise.

En évitant ces sept erreurs courantes, vous pourrez améliorer considérablement votre site Internet immobilier et maximiser votre visibilité en ligne.