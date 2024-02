Passoires thermiques : Les mal-aimées du marché immobilier ?

Parmi les 37 millions de logements en France, 6,6 millions de logements sont considérés, selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), comme étant une passoire thermique. Ces biens classés F et G dans le fameux Diagnostic de Performance énergétique (DPE) sont dans le collimateur des pouvoirs publics et seront peu à peu supprimés du parc des logements français.

Face au nombre considérable de DPE en France, Bien’ici, a réalisé un état des lieux des passoires thermiques présents sur la plateforme.

Une augmentation des biens G à vendre

Le premier constat que est sans appel : face à l’interdiction progressive des biens à la location avec un DPE F et G, l’offre à la vente de ce type de bien a doublé depuis juillet 2021. Les propriétaires bailleurs se séparent de plus en plus de leur bien. Effet corollaire de cette augmentation de l’offre à la vente, l’offre à la location est en repli, accentuant de facto la crise locative qui frappe le marché.

1 bien sur 3 à Paris est une passoire thermique

L’autre constat concerne la répartition géographique des passoires thermiques. Paris compte le plus grand nombre de logements en France. Il est donc normal d’y trouver le plus de passoires thermiques. Un bien sur trois à Paris est concerné par cette classification.

En revanche, en proportion par rapport au nombre total d’annonces présentes sur Bien’ici, c’est dans les régions de Normandie et du Centre Val de Loire que l’on trouve le plus de biens avec une classification F et G sur le DPE : un bien sur cinq est concerné dans ces régions.

Plus localement, les villes du Havre et de Rouen en Normandie comptabilisent respectivement 20% et 16% de passoires thermiques dans leurs offres. Ce nombre élevé s’explique par des raisons historiques : ces deux villes ont été pratiquement été rayées de la carte lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Il a fallu rebâtir rapidement avec les matériaux et normes de l’époque pour reloger les Français.

Acheter une passoire thermique n’est pas une mauvaise affaire

Enfin si on s’intéresse aux prix, acheter une passoire thermique ne serait pas une si mauvaise affaire : un T3 classé F ou G à Paris peut coûter 80 000€ de moins qu’un bien classé de A à D. Attention cependant à bien prévoir le coût des travaux dans le budget global !