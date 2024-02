Immobilier (Bilan Michaël Zingraf Real Estate ) : Le marché du luxe, voire de l’ultra-luxe, a fait mieux que résister en 2023

Dans un contexte économique tendu, le réseau Michaël Zingraf Real Estate, affilié exclusif Christie’s International Real Estate pour la Côte d’Azur et la Provence, annonce une forte progression dans le segment de l’hyper-luxe. À Paris, l’implantation de 3 nouvelles agences commence à porter ses fruits.

L’activité du Groupe sur la Côte d’Azur en 2023

Fort de plus de 45 ans d’existence, l’enseigne au double-triangle est le spécialiste de la résidence secondaire sur le littoral méditerranéen avec 90 % de ces transactions pour ce type de bien. Le bilan des 11 premiers mois de l’année présente une activité en recrudescence sur les biens d’exceptions (supérieurs à 7 millions d’euros). « Nous profitons toujours de l’attrait pour l’immobilier de luxe qui est apparu après la crise sanitaire », fait remarquer Jean-Claude Annaert, Directeur Général du Groupe.

Parmi les joyaux immobiliers de la French Riviera, le groupe Michaël Zingraf Real Estate a le privilège de commercialiser en exclusivité deux demeures hors-norme, une propriété à la vente présentée à 200 millions d’euros ainsi qu’une autre proche de Monaco pouvant être considérée comme l’une des propriétés les plus chères au monde avec un prix d’affiche situé aux alentours de 350 millions d’euros.

Sur la presqu’île de Saint-Tropez, dans la région de Cannes, au Cap d’Antibes ou encore à Saint-Jean-Cap Ferrat ou dans la région de Monaco, nous observons un retour des acquéreurs venant d’Amérique du Nord et des pays du golfe persique, en plus des clients de la vieille Europe. Cette clientèle souhaite acquérir la perle rare, que ce soit une propriété pied dans l’eau ou dans le proche arrière-pays. Le parfait mariage entre les prestations haut de gamme des biens proposés et les richesses culturelles et géographiques de la région est le garant du succès de la Côte d’Azur auprès de ces investisseurs avertis et exigeants.

« Sur le créneau du très haut de gamme (supérieur à 10 millions d’euros), nous avons même doublé nos ventes par rapport à l’année dernière », souligne Michaël Zingraf, président du Groupe avec 12 transactions pour en 2023.

Si le prestige continue sa progression, le marché des biens compris entre 3 et 7 millions d’euros représente « le ventre mou du marché », précise Jean-Claude Annaert. Nous observons un tassement sur ce segment. Sur les biens compris entre 1 et 3,5 millions, le marché enregistre une réelle inflexion. Cette catégorie d’acquéreur peut avoir recours au crédit bancaire, bien que celui-ci ne fasse pas l’objet de conditions suspensives au sein du réseau Michaël Zingraf Real Estate. Les emprunts représentent alors entre 30 et 60 % de la transaction et de nombreux acheteurs peuvent décider eux-mêmes de renoncer à un achat, compte-tenu de conditions financières moins attrayantes.

La Côte d’Azur et ses places fortes telles que Saint-Tropez, Cannes, le Cap d’Antibes et Saint-Jean-Cap-Ferrat, n’ont subi aucune érosion en 2023, néanmoins, les biens ne se vendent plus dans les mêmes délais qu’à la sortie de la crise sanitaire. Si certaines ventes “flash” de biens idéalement situés et au meilleur marché peuvent avoir lieu (un appartement en étage élevé sur la Croisette, par exemple), des biens très haut de gamme peuvent mettre plus d’une année à se vendre.

L’activité du Groupe à Paris en 2023

À Paris, le groupe Michaël Zingraf Real Estate commence à recueillir les premiers fruits de son implantation sur les secteurs clefs de l’immobilier de luxe. L’activité a été soutenue second semestre 2023 avec la rentrée de beaux mandats qui se sont vendus dans la foulée. Les biens « en parfait état » s’arrachent au meilleur prix dans les beaux quartiers du 6 ème ou du 8 ème, soulignent Marc Aversenq et Pierre-Louis Baslez, respectivement Directeurs des agences Paris Rive Gauche et Paris Rive Droite du Groupe.

L’agence Paris Centre située en plein cœur du Marais et qui vient d’ouvrir il y a quelques mois, engrange ses premiers mandats de vente sur les quartiers du Haut Marais, des quais de Seine, du Palais- Royal et de la Place des Victoires. « Le fossé se creuse entre le marché de l’immobilier haut de gamme et le marché traditionnel. Dans ce marché, les biens dits “liquides” (qui regroupent les nombreuses qualités ou atouts recherchés) se font de plus en plus rares et sont donc mis en vente à des prix élevés. De plus, nous avons observé des ventes “flash” en 2023, c’est-à-dire des ventes rapides pour ce type de biens » ajoute Cécile Guillo, Directrice de cette agence du Marais.

Au sein du groupe Michaël Zingraf Real Estate, le marché parisien s’articule autour de 3 segments. Pour les biens inférieurs à 1 million d’euros, les investisseurs et les familles aisées répondent toujours présents, à l’image de ce petit appartement situé à Saint-Germain-des Près rue Bonaparte au premier étage cédé à 24 000 euros/m² en quelques jours.



Dans le segment compris entre 1 et 3 millions d’euros, les familles sont plus à la peine pour le financement. Pour autant, des biens qualitatifs trouvent toujours preneur, comme en témoigne la vente aux alentours de 2 millions d’euros d’un appartement de 87 m 2 rue d’Artois dans le 8 ème ou d’un appartement de 117 m² rue du Faubourg Saint-Honoré de 117 m 2 à 3,2 millions d’euros.

Au-dessus de 3 millions d’euros, les biens d’exception situés dans les quartiers les plus prisés du Triangle d’Or (8 ème), aux alentours de la rue de Babylone ou dans le 16 ème nord attirent une clientèle fortunée composée pour moitié d’étrangers. Avec ses agences situées dans le quartier de l’Elysée (8 ème), de la rue du Bac et du Marais, la marque au double triangle couvre les secteurs les plus porteurs et enregistre pour l’année 2023 une augmentation de 10 à 15 % de part de marché sur le prestige.

L’année de Michaël Zingraf Real Estate en quelques chiffres clés

À l’instar de 2022, le Groupe a vécu une année 2023 toujours aussi prospère. En effet, l’enseigne au double triangle a vu son chiffre d’affaires atteindre les 20,2 millions d’euros pour un total de 450 millions d’euros de transactions générées.

À ce jour, le Groupe a pris part à 139 transactions sur l’année et devrait en compter 145 d’ici au 31 décembre 2023. Par ailleurs, le prix moyen d’un bien vendu par les agences Michaël Zingraf Real Estate en 2023 est en progression pour atteindre les 3,1 millions d’euros, contre 2,7 millions d’euros en 2022.

Quid de la clientèle internationale en France en 2023 ?

Sur le marché des acquéreurs, le Groupe a observé un retour en force de la clientèle américaine. À égalité avec les Allemands (12% des achats parmi l’ensemble des biens acquis par des étrangers au sein du Groupe), ils devancent les Belges (10,5%) et les Anglais (7%) dans le classement des acquéreurs étrangers en 2023. Cette clientèle internationale a, en moyenne, dépensé 3,2 millions d’euros pour l’achat de ses biens (contre 1,7 millions d’euros pour les Français). Ces acquéreurs étrangers ont représenté 40% des acquéreurs du Groupe en 2023.

Cette activité soutenue vient du fait que « beaucoup d’acheteurs veulent sécuriser leurs actifs dans la pierre, et investir dans l’une des plus belles régions de France reste une opportunité pour la clientèle internationale », explique Jean-Claude Annaert.

Les clients « vendeurs » ont, quant à eux, été largement représentés par les Suisses (25% de l’ensemble des ventes réalisées par nos clients d’origine étrangère), suivis des Anglais (17%) et des Suédois (11%). Les biens vendus par ces trois nationalités représentent, en valeur et à eux seuls, plus que ceux des Français. Le prix de vente moyen d’un bien pour notre clientèle étrangère a été de 5,4 millions d’euros (contre 3,6 M€ pour les Français), et elle a représenté 36% de l’ensemble des clients vendeurs du Groupe.

Horizons 2024…

Le marché du luxe dans le sud-est de la France présente les mêmes caractéristiques que dans la capitale. Il reste dynamique pour les biens d’exception grâce la présence d’une clientèle internationale mais ralentit progressivement suivant le niveau de prix et l’exposition au crédit bancaire.

Porté par cette conjoncture, le groupe Michaël Zingraf Real Estate poursuit son développement dans l’hexagone et à l’international. Un troisième bureau parisien a donc ouvert dans le Marais, tandis qu’une nouvelle agence sous contrat de licence de marque ouvre ses portes durant ce mois de décembre au Pyla-sur-Mer/Cap Ferret, pour le secteur du bassin d’Arcachon.

Dès le début de l’année 2024, les ouvertures de deux nouvelles agences à Mandelieu-la-Napoule et à Sainte-Maxime viendront renforcer le maillage territorial du groupe Michaël Zingraf Real Estate sur la Côte d’Azur. D’autres ouvertures d’agences sont prévues dans des places fortes de l’immobilier de prestige en France (dans le Var (Fayence), dans les Alpes-Maritimes (Cabris) ou encore à La Rochelle), mais également à l’international (à Dubaï ou en Suisse, à Genève et sur les rives du lac Léman).

« Si le marché de l’immobilier de luxe, voire de l’ultra-luxe, a fait mieux que résister en 2023, il devrait néanmoins être affecté par la crise qui touche le secteur immobilier global, au moins au premier semestre 2024 », explique Jérôme Poher, Directeur Marketing & Communication du Groupe, avant d’ajouter que « Des décisions importantes prises dans les semaines à venir par les banques centrales pourraient inverser cette situation dès le deuxième semestre 2024 ».

Conscient de cette situation mais toujours ambitieux en termes de résultats, le groupe Michaël Zingraf Real Estate visera à atteindre l’objectif de 25 millions d’euros hors taxes de chiffre d’affaires pour 2024.

