Richard Tzipine, directeur général du groupe Barnes, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il évoque le ralentissement de l’activité et la baisse des prix sur le marché immobilier parisien.

« Le marché parisien a souffert en 2023, explique t-il. Chez Barnes, la baisse en volume de biens vendus représente 15% à Paris. Nous sommes rentrés dans une période de crise qui est liée à la hausse fulgurante des taux d’intérêt. Ils sont passés de 1 à 4%. ».

Cette hausse a eu un impact significatif, augmentant d’environ 25% le coût d’acquisition des biens immobiliers. En réponse, les prix ont commencé à baisser, notamment de 5% sur le segment haut de gamme, avec des évolutions différentes selon les segments de prix.

Les appartements entre 1 et 3 millions touchés de plein fouet par la crise

Les segments en dessous d’un million et au-dessus de trois millions sont restés relativement stables par rapport à l’année record de 2022, ce qui témoigne de leur résilience. « Nos clients dans ces segments disposent généralement du cash nécessaire pour leurs acquisitions, ce qui les rend moins sensibles aux taux d’intérêt, souligne-t-il. Au dessus d’1 million, les séniors, les parents qui achètent pour leur enfants ou les investisseurs ont le « cash » pour acheter. Au-dessus de 3 millions, il y a pas de problème non plus , les gens ont de l’argent.«

Le segment le plus impacté par la crise ? Celui des biens entre 1 et 3 millions d’euros qui a enregistré un recul de 26% des ventes et qui représente la moitié des ventes chez Barnes. « La clientèle familiale aisée est très sensible aux taux d’intérêt. Et quand ils ne peuvent pas s’offrir le bien convoité, ils reportent leur projet. C’est ce qui a gelé le marché en 2023« , analyse Richard Tzipine.

Les prix des biens avec défaut doivent baisser de 10 à 15%

« Les biens qui ont été vendus en 2023 sont ceux qui ont le moins de défaut, poursuit le directeur général de Barnes. Sur ce type de biens, accepter une baisse de prix de 3 voire 5% n’a pas posé problème. Les autres biens, les appartements sombres, en rez-de-chaussée, avec des travaux, ne trouvent pas preneurs : les propriétaires doivent donc baisser leur prix de 5% à 15%.« .

Il espère que cette baisse devrait dynamiser le marché et faire repartir les ventes.

« Le marché immobilier est résilient, et Paris reste un marché où la demande est traditionnellement plus forte que l’offre. Sur le long terme, l’immobilier reste une valeur sûre. » Il encourage les professionnels à rester positifs et à se préparer pour une reprise anticipée en 2025.