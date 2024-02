Immobilier : La hausse des taux hypothécaires est-elle un piège pour le marché ?

Le taux hypothécaire toujours croissant aux États-Unis et dans l’UE suscite des inquiétudes quant à un possible effondrement du marché immobilier.

De nombreux experts du marché, y compris les analystes de Freedom Finance Europe, suggèrent que ce scénario est en effet possible. Qu’est-ce qui alimente cette inquiétude ? Pour le dire simplement, les taux d’intérêt plus élevés rendent plus coûteux l’argent, ce qui réduit effectivement la capacité d’emprunt des acheteurs potentiels. Avec la hausse des taux, les paiements mensuels associés à l’achat d’une maison augmentent. Cela peut dissuader de nombreux acheteurs potentiels, entraînant une baisse significative de la demande.

Que se passe-t-il ensuite ?

Comme il y a moins d’acheteurs sur le marché, les vendeurs peuvent être contraints de baisser les prix pour attirer des acheteurs. Cela peut entraîner un effet domino où la chute des prix affaiblit encore la demande et déclenche une spirale descendante sur le marché immobilier. Lorsque les propriétaires ne peuvent plus se permettre de payer leur prêt en raison de la hausse des taux d’intérêt, cela peut entraîner une saisie immobilière et la banque reprend alors la propriété pour la vendre aux enchères.

Alternativement, les propriétaires peuvent opter pour une vente à découvert, où ils vendent la propriété pour moins que le solde de prêt pour éviter la saisie.

Cet effondrement du marché immobilier pourrait avoir un effet domino sur l’économie dans son ensemble. L’industrie de la construction, qui dépend fortement de la vente de nouvelles maisons, sera parmi les premières à souffrir. Les pertes d’emplois dans ce secteur pourraient entraîner une baisse des dépenses de consommation et ralentir davantage la croissance économique dans son ensemble.

Un scénario différent aux États-Unis et dans l’UE

Les marchés immobiliers américains et européens en sont à des stades différents du cycle, les rendant plus ou moins sensibles aux hausses des taux d’intérêt. Par exemple, le marché immobilier américain s’est déjà refroidi ces derniers mois à mesure que les taux et l’inflation ont réduit la demande.

Néanmoins, le marché dans son ensemble reste relativement sain, avec des fondamentaux solides et des niveaux de stocks bas. D’autre part, le marché immobilier de l’UE est plus diversifié, certains pays connaissant une croissance des prix plus élevée que d’autres. Cependant, on s’attend à ce que la hausse des taux d’intérêt ait un impact plus significatif sur le marché immobilier de l’UE par rapport à celui des États-Unis, car de nombreux pays européens ont des niveaux d’endettement des ménages plus élevés.

A mesure que la propriété devient moins accessible, la demande de logements locatifs pourrait augmenter, entraînant une hausse des loyers. Cependant, comme la propriété pourrait devenir extrêmement inabordable pour les jeunes, ils opteront toujours pour la location, bien que coûteuse, ce qui entraînera une nouvelle génération de locataires. Il est important de noter que la gravité de l’effondrement du marché immobilier dépendra de plusieurs facteurs, notamment le rythme des hausses de taux d’intérêt, l’état général de l’économie et la disponibilité d’options de logement abordables. Cependant, les conséquences potentielles de la hausse des taux hypothécaires soulignent l’importance de pratiques de prêt responsables et de garantir que la propriété reste abordable pour tous”, explique Thomas Jaquet, Responsable France chez Freedom Finance Europe (plateforme d’investissement Freedom24).