Le Havre : Telamon invite les particuliers à financer la future centrale photovoltaïque

Telamon, promoteur investisseur et asset manager, fait une levée de fonds pour le développement de la centrale photovoltaïque.

Telamon ouvre une nouvelle campagne de crowdfunding ! Au Havre, le promoteur-investisseur a livré une plateforme de près de 105 000 m2 et propose aux habitants de la région d’intégrer le financement participatif dédié à la centrale photovoltaïque de 36 000 m2 prévue en toiture du bâtiment.

Pour cette levée de fonds, qui se clôturera le 30 avril prochain, Telamon s’appuie sur Lendopolis, le spécialiste du financement participatif dans les énergies renouvelables. L’offre est réservée aux habitants des cinq départements du Nord-Ouest de la France, limitrophes du projet.

Une plateforme logistique écologique

Livrée fin 2023, la plateforme logistique du Parc logistique du Pont de Normandie (Seine-Maritime) s’élève sur un site de 21,5 hectares agrémentés de bassins et d’espaces paysagers. Elle est constituée de 10 cellules, de 4 000 m2 de bureaux et de 6 000 m2 d’aires de stockage conteneurs. Installation récurrente pour les réalisations signées Telamon, la toiture de la plateforme accueillera une centrale photovoltaïque.

Investi dans la production d’énergies renouvelables, le promoteur va doter sa nouvelle plateforme de 18 000 panneaux solaires. Lauréate de l’Appel d’Offres « Programmation pluriannuelle de l’énergie 2.5 » initié par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), la plateforme dégagera une puissance de 8,1 MWc. Cette capacité de production représente l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de près de 1 800 foyers. Un contrat de 20 ans a été signé pour le rachat de l’énergie produite, permettant à Telamon de renforcer ses parts de marché au sein de la filière des énergies renouvelables.

Un financement participatif

Au Havre, Telamon renouvelle une expérience déjà menée avec succès en 2023 : associer le grand public au financement d’une centrale photovoltaïque située sur une de ses plateformes. Telamon Énergie, la filiale qui investit environ 8,3 millions d’euros dans la centrale, vient de procéder à une émission d’obligations simples d’un montant-cible de 825 000 €. Piloté par Lendopolis (Groupe La Banque Postale), ce crowdfunding contribuera au financement de la centrale et à sa mise en service, prévue début 2025. Le dispositif est réservé aux résidents fiscaux de Seine-Maritime, du Calvados, de l’Eure, de l’Oise et de la Somme, qui peuvent investir entre 20 et 200 000 €. Le taux d’intérêt de ce placement à rendement capitalisé est estimé à 6,25 %.

« Grâce au financement participatif, nous associons les populations à l’évolution du mix énergétique de leur territoire. Cette démarche nous permet aussi de leur faire découvrir le potentiel des plateformes logistiques en matière de production énergétique. » commente Christophe Bouthors, président de Telamon. « Au-delà de la création d’emplois et de valeur ajoutée économique, l’activité logistique se révèle être un maillon structurant de la chaîne de production d’énergies renouvelables. »

Sur le plan environnemental, le bâtiment vise l’obtention de la certification BREEAM en niveau Excellent. Comme tous les développements Telamon, il a été pensé en privilégiant la réduction de son empreinte environnementale (éclairage 100 % leds, détecteurs de luminosité, bornes de recharge de véhicules électriques…). Une nouvelle solution de dallage, permettant de baisser de 20 % les émissions de CO2, y est également testée. Rappelons que Telamon fut le premier promoteur, en 2023, à livrer une plateforme logistique à impact carbone neutre.

Implantée sur les communes d’Oudalle et de Sandouville, la nouvelle plateforme bénéficie d’une localisation privilégiée dans le périmètre direct du premier port de marchandises français, Harpora Port et à proximité immédiate du pôle multimodal. Ayant déjà livré en 2019 une plateforme de 50 000 m2 à Mediaco Vrac, Telamon connaît bien ce territoire. Asset manager du nouveau bâtiment, la société en pilote la commercialisation.