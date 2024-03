Immobilier : Du 16 au 18 mars, Laforêt va à la rencontre de ses futurs franchisés sur le salon Franchise Expo

Laforêt propose aux candidats à la franchise immobilière de venir découvrir le réseau et les opportunités de création et de reprise d’agences, du 16 au 18 mars, au salon Franchise Expo.

Laforêt, enseigne élue n° 1 de la confiance, et Meilleure Franchise Immobilière en 2024 1, sera présente au salon Franchise Expo, Porte de Versailles à Paris, du 16 au 18 mars prochains. Chaque année, ce rendez- vous incontournable rassemble plus de 30 000 participants intéressés par l’entrepreneuriat en franchise.

Qu’ils soient futurs créateurs, repreneurs d’entreprise ou d’ores et déjà professionnels de l’immobilier, les candidats pourront découvrir sur ce salon les multiples opportunités de carrière offertes par Laforêt, partout en France.

Rejoindre un réseau de franchise connu et reconnu

Ouvrir une franchise Laforêt, c’est bénéficier de la notoriété et du professionnalisme d’une marque connue par plus de 8 Français sur 10 !

En 32 ans d’expérience, l’enseigne a su affirmer son savoir-faire, remportant les plus hautes distinctions de son secteur : celles de Meilleure Franchise dans la catégorie Immobilier notamment, depuis 5 ans, et de n° 1 de la confiance, depuis 13 ans. Laforêt, ce sont aussi des valeurs fortes et différenciantes autour du « mieux vivre ensemble » incarnées depuis 2022 par la Fondation Laforêt.

Des arguments qui, à n’en pas douter, sauront convaincre les milliers de visiteurs du salon Franchise Expo, à la recherche de solutions pour vivre pleinement l’aventure entrepreneuriale.

Des opportunités de création et de reprise dans toute la France

Laforêt offre à ces porteurs de projet de nombreuses opportunités. Au sein du réseau Laforêt, ce sont plus de 300 implantations qui sont disponibles à l’ouverture ou à la reprise. Le réseau intègre également les meilleures pratiques ainsi que les outils digitaux les plus innovants.

Un parcours de formation dédié pour les nouveaux franchisés

Avant d’ouvrir une agence, chaque nouveau franchisé suit un cursus de 7 semaines, alternant ateliers théoriques et immersions sur le terrain. Cette formation permet de démarrer son activité dans les meilleures conditions et donne les clés nécessaires pour développer son business. Des compétences que le franchisé pourra ensuite enrichir grâce au Campus Laforêt : un accompagnement tout au long de sa vie professionnelle, pour réussir à 100 % son projet entrepreneurial !