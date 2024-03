Le Groupe Giboire, à nouveau certifié Great Place to Work®, intègre, pour la 1ère fois, le palmarès « Best Workplaces® »

Pour la 2nde année consécutive, le Groupe Giboire, l’un des principaux acteurs immobiliers indépendants du Grand Ouest, rejoint la communauté restreinte des entreprises certifiées Great Place to Work®, référence mondiale en matière d’expérience collaborateur, qui distingue les entreprises où il fait bon travailler. Par ailleurs, le Groupe intègre pour la première fois le Top 100 des « Best Workplaces® France 2024 », dans la catégorie des entreprises de 250 à 1 000 salariés.

Interrogés de façon libre et anonyme, plus de 250 collaborateurs ont répondu à l’enquête de Great Place to Work® et ont exprimé dans leur très grande majorité leur fierté de travailler au sein du Groupe Giboire. Des résultats en très nette progression, qui viennent conforter la dynamique de transformation dans laquelle le Groupe s’engage depuis 2 ans et qui traduisent de manière très concrète la fierté, l’attachement et l’engagement des collaborateurs au sein de l’entreprise.

La Certification « Great Place to Work® » distingue toutes les entreprises où il fait bon travailler. Le palmarès « Best Workplace® » récompense quant à lui les meilleures entreprises certifiées chaque année.

Les résultats sont très encourageants puisque le Groupe Giboire a réussi à maintenir et améliorer un bon niveau de confiance sur les différents thèmes liés à la qualité de vie au travail malgré un contexte sanitaire et économique difficile.

Une entreprise où chaque collaborateur se sent valorisé et épanoui

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés de voir le Groupe Giboire rejoindre à nouveau le cercle des entreprises certifiées Great Place to Work®. Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de nos équipes et de leur attachement à notre vision d’une entreprise où chaque collaborateur se sent valorisé et épanoui. C’est une grande satisfaction de constater que nos efforts pour maintenir un environnement de travail collaboratif et bienveillant portent leurs fruits. Cette réussite renforce notre conviction dans le projet d’entreprise que nous avons présenté en 2022. Nous sommes résolument engagés à conserver notre ADN et nos valeurs de proximité et de collaboration, tout en continuant à innover et à développer notre groupe », déclare la Direction générale (François Giboire, Martin Giboire et Olivier Biancarelli).

Entreprise centenaire à l’actionnariat familial depuis 4 générations, le Groupe Giboire est engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de pratiques valorisant l’échange entre managers et collaborateurs : processus d’intégration sur-mesure, communication interne animée par un partage régulier de l’information et moments de convivialité.

L’humain, l’éthique et l’engagement au cœur du modèle du Groupe Giboire

Les résultats de l’enquête Great Place to Work® attestent d’un groupe qui place l’humain, l’éthique et l’engagement au cœur de son modèle et démontrent un attachement particulièrement fort à l’entreprise et ses valeurs :

94 % des collaborateurs affirment être « fier(e)s de déclarer à d’autres travailler pour cette entreprise »

86 % des collaborateurs « apprécient la contribution citoyenne de l'entreprise »

93 % des collaborateurs se déclarent « fier(e)s des réalisations de l'entreprise »

Et une confiance dans le Groupe, ses dirigeants et son projet d’entreprise :

94 % des collaborateurs jugent le management de l’entreprise « honnête et respectueux des règles éthiques »

88 % des collaborateurs estiment que « le management possède les compétences nécessaires pour gérer l'entreprise »

89 % des collaborateurs estiment que « les dirigeants incarnent pleinement les meilleures caractéristiques de l'entreprise »

84 % des collaborateurs déclarent que « le management a une idée précise des objectifs de l'entreprise et sait comment les atteindre »

Les 100 organisations certifiées, ayant obtenu les meilleurs scores, ont été distinguées « Best Workplaces® » (littéralement, entreprise où il fait bon travailler) lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 12 mars dernier à Paris. Pour la première fois, le Groupe Giboire intègre ce palmarès, dans la catégorie des entreprises de 250 à 1000 salariés.