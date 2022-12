Nominations : Pierre Girtanner et Philippes Ranc, nouveaux directeurs régionaux du Groupe Giboire

Temps de lecture estimé : 5 min

Après l’annonce de son déploiement dans trois nouvelles régions – Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen – le Groupe Giboire, qui fêtera ses 100 ans l’an prochain, concrétise ces implantations avec la nomination de Pierre Girtanner, Directeur régional « Auvergne-Rhône-Alpes », et Philippe Ranc, Directeur régional « Arc méditerranéen ».

Ayant pour objectif d’implanter le groupe dans ces nouvelles régions et d’y apporter son savoir-faire centenaire, ils sont tous les deux directement rattachés à François Giboire et Olivier Biancarelli, Directeurs généraux.

Pierre Girtanner : plus de 15 ans d’expérience dans l’immobilier multi-produits

Pierre Girtanner, 42 ans, prend la direction de la Région « Auvergne-Rhône-Alpes ». Diplômé de L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Pierre Girtanner bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier multi-produits et d’une connaissance pointue du marché de l’immobilier sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des réseaux de développement. Après une 1ère expérience comme consultant chez Capgemini, il a rejoint CIRMAD, filiale de développement immobilier du Groupe BOUYGUES, en tant que Responsable programme de 2005 à 2011, avant de se voir confier la Direction de l’agence « Sillon Alpin » d’ADIM, filiale de développement immobilier de VINCI Construction.

En charge de l’implantation du Groupe sur le territoire, il aura la charge de la mise en place de deux pôles territoriaux, le premier sur l’Arc Alpin qui couvrira le Pays de Gex, l’Isère et les Savoies, et le second sur les Métropoles de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand ainsi que les départements de la Drôme et de l’Ardèche.

« Au-delà des valeurs et de l’ambition portées par le Groupe Giboire, j’ai été séduit par le très grand soin apporté par l’entreprise à la qualité de ses opérations et à leur signature architecturale. A l’image des références du Groupe Giboire, je souhaite promouvoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes des opérations avec une forte ambition architecturale contribuant à une décarbonation de la construction et apportant une réponse à l’objectif du Zéro artificialisation nette. Des enjeux que nous souhaitons adresser en enrichissant notre réseau de partenaires locaux, grâce à de nouvelles coopérations avec des acteurs partageant notre vision et notre attachement à l’excellence », explique Pierre Girtanner.

Habitué aux réhabilitations, ayant porté celle du couvent de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph à Annecy (74) et celle d’un ancien centre UCPA aux Deux Alpes (38), il aura notamment pour mission de développer ce type de projet, au cœur de l’ADN du Groupe.

Philippe Ranc : 28 ans dans le monde de l’immobilier et de la construction

Philippe Ranc, 53 ans, prend la direction de la Région « Arc méditerranéen », qui couvre toute la zone côtière des régions PACA et Occitanie, avec une attention particulière sur les métropoles de Nice, Toulon, Marseille et Montpellier. Diplômé de L’École des hautes études industrielles (HEI) de Lille, Philippe Ranc connaît particulièrement bien le monde de l’immobilier et de la construction dans lesquels il évolue depuis 28 ans, et le territoire pour y avoir grandi et exercé depuis plus de 15 ans.

Après une première expérience de neuf ans au sein du Groupe BOUYGUES, Philippe Ranc a été Directeur Développement Île-de-France pour le Groupe Logement Français de 2005 à 2008. Il rejoint ensuite 1001 Vies, acteur majeur de l’immobilier social, tout d’abord en tant que Directeur promotion PACA pour les filiales Logis méditerranée, Familial Varois et Familial, puis à partir de 2019, il occupe également le poste de Directeur valorisation immobilière pour l’ensemble du Groupe.

« Connaissant déjà par réputation le Groupe GIBOIRE, je me suis entièrement retrouvé dans l’ambition et le dynamisme affichés dans le projet Ambition 2027 : développer de nouveaux métiers, s’implanter sur de nouveaux territoires et proposer de nouvelles solutions autour du développement durable. J’ai à cœur de mettre mon expérience et ma connaissance de cette région pour y porter les projets du Groupe », commente Philippe Ranc.

Le Groupe Giboire veut s’implanter sur de nouveaux territoires

« Avec ces nominations, notre implantation sur ces nouveaux territoires prend son véritable élan. Par leurs profils de haut niveau, leur maîtrise de l’immobilier et leur ancrage local, ils seront des atouts majeurs pour y faire connaître le Groupe Giboire et y développer nos ambitions et nos projets. À cette fin, notre expérience et la structure financière de l’entreprise familiale sont bien sûr des atouts essentiels», se réjouit François Giboire, qui ajoute : « nous allons par ailleurs continuer à y renforcer nos équipes pour nous donner les moyens d’initier rapidement de nouveaux projets structurants. »

« Notre objectif reste le même : proposer des solutions spécifiques, adaptées aux attentes des collectivités, en concrétisant des projets d’aménagement et de promotions immobilières innovants en phase avec les besoins actuels et futurs de leurs usagers sur ces territoires. Nous avons à cœur d’incarner et d’illustrer les valeurs du Groupe : imaginer des espaces de vie et de travail et des équipements de qualité, et maintenir un engagement dans le temps auprès des décideurs publics et des acteurs économiques locaux. Tout cela se fera en poursuivant notre volonté d’intégrer une exigence environnementale forte dans l’ensemble de nos projets, en adéquation avec notre ambition visant à réduire notre empreinte carbone», conclut Olivier Biancarelli.