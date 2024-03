Thomas Reynaud, fondateur et CEO de Garantme, aborde l’importance cruciale de l’assurance garantie loyers impayés (GLI) pour les propriétaires et donne ses conseils pratiques pour économiser tout en obtenant une couverture adéquate.

En matière d’éducation financière, le sujet de l’assurance est souvent relégué au second plan, noyée dans un océan d’informations complexes et denses. Lorsque l’on parle de patrimoine immobilier, la situation n’est pas forcément plus simple.

La complexité du sujet fait que beaucoup de propriétaires sont peu ou mal assurés. Cependant, son importance ne doit pas être sous-estimée, car elle constitue le rempart ultime contre les imprévus qui pourraient compromettre la stabilité financière du propriétaire.

La GLI protège des loyers impayés, des dégâts des eaux ou encore des incendies

Lorsque l’on évoque l’assurance GLI, beaucoup considèrent cela comme une formalité administrative, oubliant souvent qu’elle est la bouée de sauvetage en cas de catastrophe. La GLI protège en effet des loyers impayés, des dégâts des eaux ou encore des incendies. Sans une assurance GLI appropriée, les conséquences financières pourraient être dévastatrices.

Bien choisir sa GLI

Le choix de la meilleure assurance GLI est très important, mais il peut rapidement devenir un dédale de clauses et de termes techniques. Il est essentiel de comprendre ses propres besoins, que ce soit la protection des revenus locatifs, la couverture des frais de contentieux ou la garantie contre les impayés. Être accompagné ou souscrire auprès d’un expert, comme une agence immobilière, fait la différence pour un propriétaire qui n’a donc plus à gérer la complexité administrative.

Cependant, au-delà de cette démarche individuelle, les connaissances liées au domaine de l’assurance immobilière pourraient s’étendre à des aspects plus globaux. Comment les agences immobilières pourraient-elles jouer un rôle plus actif dans l’éducation/la formation de leurs propriétaires ? Pourrait-on envisager des partenariats entre agences et assureurs pour simplifier le processus de souscription et sensibiliser les propriétaires aux risques auxquels ils pourraient être exposés ?

La technologie au service des propriétaires

C’est là qu’entre en jeu la technologie. En effet, des applications innovantes guident les propriétaires dans le choix de leur assurance, expliquent les termes complexes et même simulent des scénarios pour illustrer les avantages concrets de la souscription d’une police d’assurance.

Par ailleurs, la notion d’économie dans le domaine de l’assurance ne doit pas être négligée. Des conseils pratiques sur la manière d’économiser de l’argent tout en obtenant une couverture adéquate pourraient inclure la comparaison régulière des offres du marché, la consolidation des polices d’assurance ou encore l’investissement dans des dispositifs de sécurité pour réduire les primes.

La GLI, un pilier de la stabilité financière individuelle

En conclusion, l’assurance, mais plus spécifiquement la GLI pour les propriétaires bailleurs, est bien plus qu’une simple formalité administrative, c’est un pilier de la stabilité financière individuelle. En élargissant la perspective sur cette question, en impliquant davantage les agences immobilières et en exploitant les possibilités offertes par la technologie, nous pourrions renforcer l’éducation financière des propriétaires, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées et à protéger leur bien immobilier, tout en préservant leur avenir financier.