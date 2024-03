Immobilier Dijon : Une résidence Mobicap adaptée au bien-vieillir

Déjà présent dans plus de 20 départements à travers la France, Mobicap, leader de l’habitat inclusif, a signé sa toute première acquisition en région Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit d’une ancienne fabrique de miel, qui fera l’objet d’une réhabilitation et transformation en logements. La résidence « Le Parc », composée de 63 appartements prêts à vivre, équipés et adaptés à la mobilité réduite, ouvrira ses portes à Dijon courant 2026.

Cette nouvelle étape de développement géographique confirme la volonté et l’ambition de Mobicap de proposer aux personnes en perte de mobilité et d’autonomie et aux personnes en situation de handicap une double alternative : alternative aux hébergements traditionnels des séniors (Résidences Services Séniors, EHPAD) ou aux institutions spécialisées pour les personnes en situation de handicap.

À l’heure où la prise en charge du vieillissement de la population apparaît comme une nécessité cruciale, le déploiement national des résidences Mobicap apporte une solution de maintien à domicile où vivre chez soi demeure un idéal absolu, en dépit de l’âge ou du handicap.

Une résidence entre accessibilité, mobilité et modernité

Située rue de Larrey, à moins de 30 minutes du centre-ville de Dijon, la résidence Mobicap « Le Parc » vient s’intégrer dans un programme immobilier global, porté par le promoteur Promogim, qui comprendra en tout 5 immeubles à tailles humaines : 3 bâtiments proposeront des logements en accession et 2 maisons desservies par une voie privée.

La résidence adaptée Mobicap sera, elle, composée de 63 logements – 3 studios, 32 appartements de 2 pièces et 28 de 3 pièces – répartis sur deux bâtiments de trois étages accessibles par un ascenseur.

L’ensemble, offrant un véritable lieu de vie, sera triplement labellisé NF Habitat, RT 2012 -10% et HS2 (Haute Sécurité Santé). Un parking composé de 19 places en sous-sol viendra compléter la résidence Mobicap.

Totalement conçue dans le respect des normes de confort, d’accessibilité et de sécurité, la résidence offre aux futurs locataires un ensemble d’équipements spécialement adaptés aux personnes en perte d’autonomie et de mobilité (séniors ou personnes en situation de handicap léger à moyen). Cela comprend la motorisation de toutes les ouvertures, des installations sanitaires et plans de travail de cuisine adaptés, ainsi que des dispositifs de détection de chute et un bouton SOS. Chaque appartement est également équipé d’un système domotique permettant le contrôle à distance des éléments essentiels de la vie quotidienne tels que les portes, l’éclairage ou encore la température.

Des services complémentaires sont également inclus comme une téléassistance et une conciergerie disponibles 24h/24, deux heures de ménage par mois… Une permanence physique en journée sera assurée par une agence de Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) présente au sein de la résidence et offrant ainsi la possibilité de souscrire à d’autres services personnalisés, éligibles au crédit d’impôt, tels que le portage de repas, l’aide à l’emménagement ou aux actes essentiels de la vie quotidienne.

L’objectif de Mobicap est de fournir des lieux de vie modernes et adaptés tout en restant plus accessibles financièrement que les Résidences Services Séniors (RSS), avec des coûts mensuels nettement inférieurs. À titre d’exemple, un 2 pièces dans la résidence « Le Parc » (d’une surface moyenne de 40 m2) sera loué à partir de 1 145 € TTC/mois, toutes charges et services compris. De même, un T3 (environ 56 m2) reviendra à 1 585 € TTC/mois.

Un cadre privilégié et nature proche du centre historique de Dijon, capitale de la Bourgogne

Située dans le quartier résidentiel Bourroches-Eiffel, à l’ouest de Dijon, la résidence Mobicap jouit d’un environnement agréable et calme, non loin du canal de Bourgogne et des berges de l’Ourche. Dans un rayon de moins de 10 minutes à pied de la résidence, les locataires pourront profiter d’une offre variée de commerces de proximité (boulangerie, boucherie, supermarché, pharmacie ou encore fleuriste). Plusieurs lignes de bus et de tramway permettent également de rejoindre le centre-ville de Dijon en moins de 30 minutes ou encore la gare SNCF.

Réputée pour son patrimoine culturel et gastronomique et ses territoires viticoles, Dijon, surnommée la ville aux cent clochers, représente également une localisation stratégique pour Mobicap, permettant une percée en Bourgogne à l’Est et venant combler la pénurie de résidences adaptées aux séniors dans cette région entourée par l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est et le Centre-Val de Loire où Mobicap a déjà implanté son concept.

Source : Mobicap