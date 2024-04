Crédit immobilier : Les taux repassent sous les 4%

Pour la 3e fois depuis le début de l’année, les taux pratiqués en mars étaient plus bas que ceux du mois précédent. Ainsi en mars, les taux négociés par CAFPI pour ses clients ont atteint 3,53% sur 10 ans (-5 centièmes), 3,84% sur 15 ans (-7 centièmes), 3,94% sur 20 ans (-5 centièmes) et 4,07% sur 25 ans (-10 centièmes).

Et cette baisse se confirme en ce début avril, avec des barèmes proposés à CAFPI nettement en dessous des 4%. CAFPI peut ainsi proposer aux emprunteurs ayant les meilleurs profils jusqu’à 3,20% sur 10 ans, 3,24% sur 15 ans, 3,44% sur 20 ans et 3,58% sur 25 ans. Les conditions d’emprunt se trouvent donc bien meilleures que fin 2023, où les banques affichaient au mieux 3,90% sur 20 ans, soit presque 50 centièmes de plus qu’aujourd’hui.

Les récentes annonces de la Banque centrale américaine (Fed), envisageant 3 baisses de ses taux directeurs au cours de l’année, laissent espérer une poursuite de la baisse des taux, d’autant que la Banque centrale européenne (BCE) mise également sur un réajustement de ses taux d’ici juin.

Acheter maintenant, renégocier demain

La situation actuelle est donc propice pour devenir propriétaire. Mais le retour en nombre d’acquéreurs à nouveau solvables devrait freiner la baisse des prix immobiliers en cours. C’est donc le moment de profiter des conditions actuelles pour devenir propriétaire.

Il sera toujours possible, si la diminution des taux se poursuit de renégocier son prêt auprès de son banquier. Pour mémoire, renégocier son prêt immobilier est intéressant à partir du moment où il y a 1 point d’écart entre le taux obtenu et le taux proposé.

Négocier son assurance-emprunteur

En attendant de pouvoir ajuster son taux de crédit, les emprunteurs peuvent d’ores et déjà réaliser des économies substancielles en négociant leur assurance-emprunteur. En effet, en préférant une assurance-emprunteur « sur mesure » proposée par un assureur alternatif, à celle de la banque prêteuse, il est possible de générer des économies substantielles, notamment pour les profils présentant peu de risques.

Source : CAFPI