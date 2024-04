Nomination : Martin Giboire devient Directeur général du réseau d’agences du Groupe

Entré dans le groupe en 2013, Martin Giboire y a occupé diverses fonctions commerciales au sein des métiers de la gestion locative et d’immobilier d’entreprise, et pendant 5 ans en tant de Directeur de l’agence transaction du centre-ville de Rennes.

Depuis 1 an, il occupait la fonction stratégique de Directeur du Développement du réseau d’agences du groupe, aux côtés de Patrick Hingant. Au cours des derniers mois, Martin Giboire a contribué à la dynamique forte de développement du réseau dans le Grand Ouest, avec entre autres, l’ouverture d’une agence transaction immobilière à Nantes et l’acquisition du cabinet DE BAUDINIÈRE IMMOBILIER par MAESTRO SYNDIC, filiale du Groupe Giboire, permettant ainsi de doubler son portefeuille de lots en syndic et de compléter son offre de gestion locative.

« Je remercie Patrick Hingant pour son rôle décisif dans la structuration du groupe durant ces 12 dernières années, notamment auprès des fonctions supports et de direction des agences. Sa loyauté et son engagement ont largement contribué à la réussite de l’entreprise », déclare Michel Giboire, Président.

Piloter le réseau d’agences et accompagner la croissance du Groupe

Dans le cadre de cette nomination, Martin Giboire aura pour missions de piloter le réseau d’agences et des métiers de services immobiliers (gestion locative, transaction, syndic, immobilier d’entreprise et de commerce) et d’accompagner la croissance dans le cadre du projet de développement du Groupe Giboire, Imagine 2027.

À l’occasion de cette transition de gouvernance, la direction de la holding du Groupe Giboire sera assurée par François Giboire et Olivier Biancarelli, par ailleurs dirigeants des activités de promotion et d’aménagement. Ils seront épaulés par Nicolas Remaud, nommé à cette occasion Directeur général adjoint de la holding SOFINGI. Il a intégré le groupe il y a 11 ans et occupait à ce jour le poste de Secrétaire général.

Le groupe Giboire : une entreprise familiale

« Depuis plus de 10 ans maintenant, Martin a quant à lui démontré sa capacité à relever les défis et à identifier les opportunités les plus prometteuses pour accompagner le groupe dans sa croissance. Nous nous réjouissons de le voir endosser de nouvelles responsabilités hautement stratégiques. Cette nomination est aussi pour nous l’occasion de réaffirmer l’ADN familial que le Groupe Giboire assume avec fierté depuis plusieurs générations », indique Michel Giboire.