Copropriété : Amperus et Foncia s’associent pour faciliter la recharge de véhicules électriques

Pour conjointement répondre aux défis de l’électrification des parkings en copropriété et offrir des services de bornes de recharge à des tarifs accessibles, Foncia et Amperus ont conclu un accord de partenariat.

Cette collaboration vise à accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des parkings des copropriétés administrées et gérées par Foncia au niveau national, facilitant ainsi la transition vers une mobilité plus durable et offrant aux copropriétaires le confort de la recharge à domicile.

« En tant que syndic, notre rôle est d’anticiper les attentes de nos clients et proposer des solutions pérennes pour faciliter leur quotidien. La signature de ce partenariat avec Amperus nous permet de répondre plus efficacement aux besoins croissants de bornes électriques en copropriété à des tarifs accessibles et cela sur l’ensemble du territoire français», précise Jean-Marc Guillot, directeur pricing, revenue management et maitrise des charges de Foncia.

Une gestion complète

Cette collaboration mise en place depuis février 2024 simplifie le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des copropriétés. Amperus fournit un soutien complet aux 1 200 gestionnaires de Foncia, couvrant tous les aspects administratifs et opérationnels et en assurant une gestion intégrale des dossiers.

À lire aussi Copropriété : Les charges liées au chauffage font un bond entre 2022 et 2023

Une alliance au service de la mobilité durable

Dans le cadre de ce partenariat, Amperus et Foncia unissent leurs expertises pour faciliter la mise en place d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans l’habitat collectif privé. Cette démarche a pour but d’offrir un service clé en main aux copropriétaires de l’évaluation des besoins, jusqu’aux services de recharge au quotidien.

À lire aussi Rénovation énergétique : A quelles obligations sont soumises les copropriétés ?

Vers un avenir électrique accessible

« Amperus est enthousiaste à l’idée de collaborer avec Foncia et de voir les impacts positifs de cette alliance. Nous sommes déterminés à faire de la recharge en copropriété une réalité pratique et accessible pour tous, marquant ainsi une étape importante vers un avenir plus durable », souligne Slim Mezguich, directeur général d’Amperus.

Source : Foncia