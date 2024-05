Location : iad France choisit Zelok pour simplifier le quotidien de ses 14 000 conseillers immobiliers mandataires

Digitaliser et moderniser le parcours locataire

Lancée en 2019, la plateforme Zelok a accéléré la mutation digitale des professionnels de la location. Aujourd’hui, plus de 300 000 locataires en mobilité profitent chaque année du dépôt de dossier en ligne pour faciliter leur recherche de logement.

Grâce à son expertise, Zelok a pu proposer à iad France un développement informatique sur-mesure, pour faire le lien entre une tête de réseau, des milliers de comptes d’agents immobiliers mandataires et leurs filiales d’administration de biens.

« La team Zelok est fière d’accompagner le réseau iad dans la collecte et le pilotage des dossiers candidats locataires partout en France », explique Fabrice Houlé, CEO & founder de Zelok.

Soulager et faciliter le travail des conseillers

Les conseillers iad France bénéficient maintenant de toutes les fonctionnalités Zelok pour simplifier leur quotidien : dépôt du dossier sur la plateforme par le locataire, relances automatiques en cas de pièce manquante, suivi en temps réel de l’état du dossier…

Des développements spécifiques ont été mis en place pour automatiser la passerelle entre Zelok et Homepilot, la solution de gestion locative nouvelle génération du groupe iad. Concrètement, le conseiller peut transmettre en un clic les informations du dossier candidat locataire aux équipes Homepilot, pour enclencher l’étude de solvabilité, l’envoi à l’assurance loyers impayés et la finalisation du bail.

« La location était jusqu’il y a encore quelques mois une verticale peu plébiscitée. Les avantages étant nombreux pour le business de nos conseillers, nous avons souhaité leur proposer un écosystème complet de services dédiés à la location pour leur faciliter la commercialisation et leur faire gagner du temps. La plateforme Zelok est une composante centrale dans cet écosystème et les résultats sont déjà probants », précise Jérôme Lafontaine, Directeur Réseau iad France.

Un service innovant pour lutter contre la fraude documentaire et sécuriser les données des locataires

Avec le Pass’Zelok Express, Zelok a disrupté le marché en offrant aux locataires un service unique. Avec seulement un smartphone, une pièce d’identité et ses identifiants impôt.gouv ou URSSAF, et éventuellement CAF, il est possible de créer un dossier complet en moins de 5 minutes. Aucun document à déposer manuellement, les données sont automatiquement récupérées via les sites d’Etat. Pour cela, Zelok s’est appuyé sur l’expertise de MiTrust, spécialiste européen du partage responsable de données personnelles.

« L’avantage pour les locataires, c’est aussi une meilleure sécurisation de leurs données personnelles. Avec Zelok et MiTrust, elles sont bien plus protégées que lorsqu’elles transitent via une boîte mail ou sur le bureau d’un conseiller location« , précise Fabrice Houlé.

Parce qu’elles sont directement collectées à la source, les données du dossier locataire sont authentiques et garanties par Zelok. Plus besoin de vérifier la solvabilité du candidat : un accord de garantie indiquant le loyer mensuel charges comprises auquel il est éligible est délivré immédiatement et automatiquement. Un gain de temps supplémentaire pour les conseillers iad France, qui peuvent ainsi raccourcir leur délai de prise de décision et louer plus vite, en toute sécurité.

« Ce système innovant permet de fluidifier la mise en location, faire gagner du temps à toutes les parties prenantes et sécuriser la chaine de valeur de la location. Tous les acteurs sont satisfaits de louer plus vite et plus sereinement », reprend Jérôme Lafontaine.