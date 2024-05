Nomination : Johan Didouche, directeur associé en charge de la structuration et de la commercialisation des offres d’Hestia

Notamment titulaire d’un 3ème cycle en gestion des Instruments Financiers et de l’Essec & Mannheim Executive MBA, Johan Didouche a débuté sa carrière en 1999 dans l’audit et le conseil en se spécialisant sur les produits d’épargne.

25 ans d’expérience dans l’univers de la gestion d’actifs

Fin 2002, il rejoint Philippe Michel Labrosse dans la foulée de sa nomination au sein de W Finance, filiale des AGF – aujourd’hui Allianz – pour monter la Direction du contrôle interne puis de créer un nouveau canal de distribution. En 2008, sur la proposition de Louis de Montferrand, membre du comité exécutif d’AGF en charge de la Distribution, Johan Didouche intègre la direction générale du réseau Agents généraux d’Allianz France pour prendre en charge des projets majeurs de transformation du réseau sur les marchés du particulier, du patrimoine et du pro-entreprise. En 2013, il rejoint le groupe Oddo, devenu Oddo-BHF, pour devenir Directeur Général d’un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

En 2017, fort de ses convictions sur la place que peut prendre le Private Equity au sein du patrimoine des français, Johan Didouche propose à Robert Daussun, Président de LBO France dont la clientèle est essentiellement institutionnelle de créer très en avance sur le marché des offres accessibles à la clientèle patrimoniale et commercialisées par des Cabinets de Gestion de Patrimoine ; mouvement aujourd’hui largement connu sous le nom de « démocratisation du Private equity ».

Particulièrement intéressé par le modèle de création de valeur d’Hestia et la façon dont le dispositif du leasing peut apporter beaucoup de résilience dans la quête de rendement des investisseurs privés, Johan Didouche rejoint la société pour y structurer des véhicules d’investissement parfaitement adaptés aux besoins de la clientèle patrimoniale et accessibles au travers des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine.

Valoriser les produits Hestia auprès de la clientèle patrimoniale

Le recrutement de Johan Didouche est essentiel pour Hestia car il permettra de mobiliser l’épargne de clients patrimoniaux au travers de véhicules parfaitement adaptés et permettant en contrepartie à des particuliers ou des familles solvables de finaliser l’acquisition de leur résidence principale ; Dimension qui confère au dispositif un rôle économique très positif et complémentaire aux banques lorsque le dossier présente une particularité ne le rendant pas finançable avant 18 mois.

Face à un nombre de demandes qui explose – plus de 11 000 sollicitations à ce jour – cela permet à Hestia d’élargir considérablement sa capacité d’accompagnement de clients en quête d’achat de la résidence principale, tout en offrant à ses investisseurs un produit attractif qui, sur une durée de 5 ans, cherche à combiner risque mesuré et rentabilité élevée.

Par ailleurs, les modalités de souscription de ces véhicules orientés sur le rendement permettent une éligibilité au dispositif d’apport cession, plus connu sous le nom « 150-0 B ter », très recherché par ceux qui cèdent leur entreprise ; éligibilité que l’entreprise a pris le soin de conforter par un rescrit fiscal permettant d’aller beaucoup plus loin que les traditionnelles notes fiscales dans la sécurisation des opérations pour les investisseurs concernés.

« J’ai eu l’opportunité de rencontrer Adrien Péligry et l’équipe Hestia grâce à mes activités auprès de conseillers en gestion de patrimoine, et en particulier via Cédric Genet, président de Carat Capital et fondateur de Hedon Family Office, investisseur historique d’Hestia. J’ai trouvé le moteur de performance particulièrement pertinent. Par ailleurs, le nombre élevé de sollicitations clients – autour de 9000 lorsque je me suis intéressé au projet et plus de 11000 quelques semaines plus tard lorsque j’ai décidé de porter le développement d’Hestia – permet d’être extrêmement sélectif dans le choix des dossiers accompagnés ; La sélectivité qui reste le maître mot dans l’investissement combinée à la qualité du moteur de performance doivent me permettre de créer des véhicules d’investissement au déploiement rapide et efficace donc à durée courte entre 3 et 5 ans sans sacrifier une exigence de rendement élevé pour les investisseurs. En somme, ce qu’ils recherchent aujourd’hui ! » précise Johan Didouche.

Dans son nouveau rôle, Johan Didouche est également chargé du développement de partenariats stratégiques qui contribueront à une augmentation rapide des actifs immobiliers d’Hestia, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur du leasing immobilier.

« Les investisseurs et les conseillers en gestion de patrimoine sont plus exigeants, mieux informés et donc plus que jamais en quête de sens, de compréhension et de stabilité dans leurs décisions d’investissement ! L’expérience de Johan Didouche tant dans le domaine de la conformité que dans celui de la gestion d’actifs m’est apparue évidente pour exploiter au mieux le potentiel d’Hestia dans la création de valeur », conclut Adrien Péligry