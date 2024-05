Crédit immobilier : Les banques prêtes à faire efforts sur les bons dossiers

Sur un mois, le nombre de taux à la baisse est moins important que le mois dernier. Ainsi, le courtier Empruntis note sur les 13 régions, les 5 durées et les 2 types de taux (mini et moyen), 59 baisses et 71 stabilisations. Les baisses concernent les taux moyens pour toutes les durées et pour les taux mini plutôt les durées courtes !

Il observe également les différences entre régions, les taux baissent en moyenne de 3 points de base, 4 points de base pour Auvergne Rhône Alpes, Île-de-France, Occitanie, 5 points de base pour Bourgogne Franche Comté, Corse, et seulement 2 points de base pour la Nouvelle-Aquitaine.

Côté durée, le taux moyen sur 20 ans est en légère inflexion de 5 points de base dans toutes les régions, sauf en Auvergne Rhône Alpes, où le taux est stable.

De belles marges de manoeuvre pour les emprunteurs

« Les mouvements sont plus limités ce mois-ci mais cela ne veut pas dire que les emprunteurs ont moins de marge de manœuvre. En effet, si les banques privilégient la stabilité en affichage, elles sont prêtes à faire des efforts significatifs lors de la présentation du dossier, pour peu que celui-ci soit sérieux et de qualité. Et que bien sûr il y ait de la concurrence ! La demande reste insuffisante au regard des enjeux de production de crédit immobilier (et de gain de part de marché) pour les banques. Chaque dossier justifie donc une analyse pour voir les efforts qui peuvent être faits et ainsi arracher la mise aux confrères ! Ainsi les emprunteurs qui se lancent aujourd’hui bénéficient d’un terrain de jeu favorable ! » précise Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.