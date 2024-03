Le nord du 16ème arrondissement, un marché plein d’opportunités ? Julien Dana, directeur chez Vaneau Trocadéro, nous dévoile les perspectives et tendances du marché de l’immobilier dans le nord du 16ème arrondissement de Paris.

La fin d’année 2023 a été plutôt dynamique sur le 16e Nord, avec des propriétaires qui ont commencé à prendre conscience de la situation et à accepter la baisse de prix. Cela se confirme sur ce début 2024, où nous sommes sur un marché avec une nouvelle donne qui montre que les acquéreurs ont repris la main. Pour preuve, notre agence Vaneau Trocadéro est en progression de 45% sur l’année 2023 par rapport à 2022.



Cette performance est notamment le fruit de l’ouverture de notre nouveau flagship de 550 m2 à proximité de la place du Trocadéro, nous permettant ainsi de renforcer notre positionnement sur les biens à plus de 4 millions d’euros.



Les propriétaires sont plus à l’écoute avec nos estimations et acceptent des prix de présentation qui sont en cohérence avec le marché actuel. L’avis du professionnel est plus important qu’à la même période en 2022.

Des baisses de prix parfois importantes

Pour les biens sans défaut dans le triangle Trocadéro – Place Victor Hugo – Henri Martin, la demande est toujours très importante et les prix ne baissent pas, avec un prix moyen à 14 000 €/m2, pouvant même atteindre 23 000 €/m2 pour des biens d’exception sur l’avenue Georges Mandel par exemple.



Les biens avec des défauts, en premier étage, mal exposés, et surtout ceux entièrement à refaire connaissent en revanche des baisses de prix parfois très importantes, avec des offres agressives allant jusqu’à -20%. Certains propriétaires les acceptent, particulièrement ceux en nécessité de vendre. Certains secteurs du 16ᵉ, proches de la Porte Dauphine, connaissent également une baisse de prix, avec des prix qui oscillent autour de 10 000 €/m2.

Le DPE primordial pour les petites surfaces

Le 16e est un arrondissement historiquement très français, à hauteur de 75% de notre clientèle. Les profils d’acquéreurs français sont multiples mais nous avons de plus en plus de familles qui orientent leurs recherches exclusivement par rapport aux écoles et à la garantie de liquidité sur le marché de leurs biens, notamment sur la localisation. Ils recherchent principalement des appartements de 150 m2 avec 3 chambres, dans l’ancien. Les espaces extérieurs sont eux aussi très prisés.



Nous constatons que les acquéreurs de grandes surfaces nous parlent moins du DPE ces derniers mois. En revanche, cela reste un critère primordial pour les petites surfaces. Sur cette typologie de biens, les mauvaises étiquettes sont totalement dévalorisées du marché.



L’ouverture de notre nouvelle agence nous a permis d’accueillir de nouveaux clients internationaux, notamment des hollandais, brésiliens et iraniens qui se positionnent sur des biens très haut de gamme, à plus de 5 millions d’euros, avec une magnifique vue et les caractéristiques typiques d’un appartement parisien.

Vers une fluidification des ventes

Il est indéniable que les propriétaires vendeurs sont aujourd’hui plus à l’écoute de nos estimations qui sont encore en cohérence avec le marché actuel. Nous ressentons qu’ils sont plus attentifs à nos conseils, l’avis du professionnel a pris plus d’importance qu’auparavant, tant le marché est complexe.



Une tendance importante à souligner concerne les marchands de biens avec qui nous travaillons régulièrement. Depuis la fin d’année, nous constatons un mouvement d’accélération de leurs ventes. Ceux qui ont du stock souhaite l’écouler, n’arrivent plus à vendre les immeubles en bloc et optent pour des découpes.

La force de ce nouveau marché est indéniablement le fait que les propriétaires soient plus à l’écoute et réalistes, ce qui devrait amener à fluidifier les transactions. Nous sommes persuadés qu’en 2024, les délais de vente seront raccourcis par rapport à 2023, notamment grâce à la baisse des prix. La baisse des taux du crédit devrait aussi être un élément important de la reprise du marché

Paris 16ème : 3 exemples de biens vendus

RUE BEETHOVEN – PARIS 16EME – APPARTEMENT – 245.34 m² – VENDU : 16 500 €/m2.

Appartement traversant au 6ᵉ étage par ascenseur avec balcon et vue Tour Eiffel, rénové par architecte. Galerie, séjour, salle à manger, cuisine dînatoire équipée, 4 chambres, 3 salles de bains. 2 caves, parking et un studio.

CHAILLOT/GALLIERA – PARIS 16EME – APPARTEMENT – 261 m² – VENDU : 17 000 €/m2. Appartement de réception au 2e étage avec ascenseur. Galerie d’entrée, double réception, salon exposé Sud-Ouest, 4 chambres avec leur salle de bains. Plan parfaitement équilibré, en angle, beaux volumes. Chambre de service.

BOULEVARD MURAT – PARIS 16EME – LOFT ATYPIQUE – 202 m² – VENDU : 12 850 €/m2. Bien d’exception en duplex, avec 6 m de HSP. Double exposition Est-Ouest, vues dégagées et plein ciel. Entrée, séjour cathédrale de 55m², cuisine ouverte avec ilot central de 27m², 4 chambres, 3 salles de bains, sauna. 2 caves.

Source : Vaneau